Український бізнес у Європі переорієнтовується з біженців на місцевих клієнтів, – Reuters

Українські компанії, які відкрилися або розширили свою діяльність у Центральній Європі після повномасштабного вторгнення РФ, у міру зміцнення свого становища почали переключати свою увагу з біженців на місцевих клієнтів.

А деякі компанії, пише Reuters, тепер розглядають можливість переміщення далі на Захід, передає Forbes.

За даними польських бізнес-асоціацій та економістів, у Польщі, де кількість українського населення внаслідок війни, за поточними оцінками, перевищила 1,5 млн осіб, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес.

Наприклад, компанія Lviv Croissants Андрія Галицького наразі має 12 точок у Польщі після запуску там два роки тому. Вона відкрила свою першу чеську точку в жовтні, що, за словами її засновника, є частиною стратегії створення географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.

"Хоча українська громада біженців у Європі значна, покладатися виключно на цю клієнтську базу не є довготривалою стратегією", – сказав Галицький.

Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу природною базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться на набагато ширше коло клієнтів.

"Компанії спочатку розглядають Польщу як міст або трамплін на ринки Європейського Союзу. Вони хочуть дізнатися… реальність, стандарти, положення та правила роботи у Європейському Союзі", – зазначив перший віцепрезидент Польсько-української торгової палати Даріуш Шимчиха.

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Мережа "Пʼяна Вишня" своєю головною метою бачить уже місцевих споживачів, розповів співзасновник Андрій Худо. Його ресторанна група !FЕST розширила мережу до 15 точок у Польщі та девʼяти в інших країнах Балтії та Східної Європи, нарощуючи експансію на захід з лютого 2022 року.

За словами Худо, у 2025 році група планує відкрити заклади у Німеччині, Швейцарії та Франції, а також перезапустити заклад у Лондоні, додавши, що бари залучають нових клієнтів та приносять прибуток.

"До війни ми зосередилися в Україні, бо наш бізнес розвивався там дуже швидко. Але війна змусила нас звернути більше уваги на Захід через ризик в Україні", – сказав Худо.

Як повідомлялося, у грудні компанія "Нова пошта" відкрила 50-те відділення в Польщі – у Кракові. Таким чином мережа "Нової пошти" в Польщі стала найбільшою за кількістю точок сервісу за межами України.