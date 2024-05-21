Який бізнес українці в Польщі реєструють найчастіше і кого наймають на роботу? Дані "Дія.Бізнес"

Українці в Польщі зазвичай намагаються запустити бізнес, який потребує найменше витрат на придбання основних засобів. У більшості це послуги, онлайн-торгівля, але популярними напрямами також є освіта, будівництво, сфера краси, консалтингові послуги, туризм, послуги на ринку нерухомості, кав’ярні та IT-компанії.

Про це повідомили в "Дія.Бізнес" у Варшаві, передає Укрінформ.

Як зазначається, якщо українці винаймають персонал, то, як правило, працевлаштовують також українців, зокрема й із міркувань економії.

У перші місяці, не володіючи мовою, не знаючи особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування, власники українських фірм шукали польських фахівців, проте зрозуміли, що для багатьох, особливо невеликих бізнесів, вони не по кишені.

Перше, з чим стикається український роботодавець у Польщі, – це запит польських спеціалістів на велику ставку та маленькі відсотки від прибутку чи від продажу.

"Тож українські компанії, що ведуть одноособову діяльність, не можуть собі дозволити брати на роботу поляків. Навіть компанії, у штаті яких 3-4 співробітники. Тому вони беруть зазвичай українців, які вже живуть у Польщі достатньо довго, вже асимільовані, мають налагоджені соціальні зв'язки, вільно спілкуються польською та англійською мовами", – розповіла керівниця центру "Дія.Бізнес" у Варшаві Вікторія Коритнік.

Українці в Польщі

Як повідомлялося, кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 млн до 2 млн українців.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).