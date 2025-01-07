Фонд гарантування продав торік активів збанкрутілих банків на 1,4 мільярда. Це втричі менше, ніж у 2023 році

У 2024 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зміг продати у системі "Прозорро.Продажі" активи банків у стані ліквідації на загальну суму майже 1,4 мільярда гривень.

Зокрема, від продажу прав вимог за кредитами юридичних осіб надійшло приблизно 39% цієї суми, від продажу нерухомості – 35%, від продажу прав вимоги за кредитами фізичних осіб – 20%, повідомляє пресслужба Фонду.

"За минулий рік ми провели 480 успішних торгів. Продаж активів банків, що ліквідуються, є важливим джерелом надходжень для розрахунків із кредиторами банків, які виводяться з ринку. Нагадаю, що кошти від продажу повертаються кредиторам цих банків, зокрема бізнесу", – прокоментував результати директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

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Як повідомлялося, у 2023 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зміг продати у системі "Прозорро.Продажі" активи банків у стані ліквідації на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень.

Із них 3,6 млрд грн – результати аукціонів з продажу прав вимоги за кредитами та 1,3 млрд грн – об’єктів нерухомості, земельних ділянок та іншого майна банків.

Загалом майже 76% річної суми отримано від продажу активів колишніх дочірніх структур російських державних банків в Україні: 2,3 млрд грн – сума продажу активів АТ "МР Банк" та 1,5 млрд грн – ПАТ "Промінвестбанк".