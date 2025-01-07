В Україні планують запустити екоіндустріальні парки

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це майданчики, де бізнес, серед іншого, використовуватиме альтернативні джерела енергії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Подаємо до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття "екоіндустріальний парк". Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів", – пояснив він.

За словами очільника уряду, держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Як додав представник уряду у ВР Тарас Мельничук, у законопроєкті також уточнено перелік видів економічної діяльності, які можуть здійснюватись на території індустріального парку, або заборонено.

Передбачено, що вибір території для екоіндустріального парку здійснюється з урахуванням пріоритету екологічної безпеки, збереження і розвитку природоохоронних територій та об’єктів.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Нагадаємо, державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.