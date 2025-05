США додали до "чорного списку" найбільшу судноплавну компанію Китаю

Міністерство оборони США внесло до "чорного списку" найбільшу китайську судноплавну компанію і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією КНР.

Як пише Bloomberg, компанію Cosco Shipping Holdings Co. внесли до Федерального реєстру США, як китайську військову компанію, передає Укрінформ.

Також до реєстру потрапили China State Shipbuilding Corp. та China Shipbuilding Trading Co.

"Чорний список" не передбачає покарань, але застерігає американські фірми від співпраці з компаніями, які туди потрапили.

Зазначається, що Китай має найбільший у світі суднобудівний сектор, виробляючи більш ніж половину торговельних суден у світі, тоді як американська галузь практично занепала за останнє покоління.

За даними суднобудівного брокера BRS, у першому кварталі минулого року на китайських суднобудівників припадало майже 60% світових замовлень.

США стурбовані таким домінуванням Китаю, оскільки судноплавні лінії і порти стають все більш важливими.

До останньої версії "чорного списку" також увійшли компанії Tencent Holdings Ltd. і Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. і китайська нафтова компанія Cnooc Ltd.

Як повідомлялося, у жовтні Китай запровадив санкції проти компанії Skydio. Вона є одним із найбільших виробників дронів у США та постачальником безпілотників Україні