"Оператор тилу" вперше закупив фарбоване дизельне пальне для потреб ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – вперше провела процедуру закупівель дизельного пального з фарбуванням.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

Так, за результатами торгів було укладено контракти вартістю понад 2,7 млрд грн та розпочато поставки продукції.

Фарбування дає можливість ідентифікувати та відстежити пальне, яке було закуплено винятково для потреб Збройних Сил України, та зменшує можливість його незаконного продажу.

"Із метою дотримання принципів прозорості та конкуренції ДОТ наполягав на визначенні щонайменше двох незалежних виробників присадок для фарбування. Це дозволило учасникам торгів обирати між різними партнерами для забезпечення фарбування пального. Такий підхід значно підвищив конкурентність процедур, сприяючи чесній боротьбі серед учасників", – сказано в повідомленні.

Особливу увагу було приділено перевірці фізико-хімічних властивостей барвників та дослідженню їх впливу на пальне. Проведені тести підтвердили, що барвники не погіршують якість продукції.

Закупівля була здійснена за кошти додатково доведеного фінансування в грудні 2024 року.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

Нагадаємо, на початку грудня "Державний оператор тилу" оголосив тендери на закупівлю тилового майна на 34,2 млрд грн.