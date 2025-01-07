Нацбанк оштрафував "РВС Банк" на рекордні 135 мільйонів

Національний банк України у грудні минулого року оштрафував "РВС Банк" на 135,15 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Штраф накладено за невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Своєю чергою, це призвело до порушення низки вимог до перевірки клієнтів. Крім того, банк не виконав обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати інформацію на вимогу НБУ.

Цей же банк отримав ще один штраф від Нацбанку – на 50 тисяч гривень. Цього разу підставлю для накладення штрафу стали порушення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Банк також отримав письмове застереження за порушення вимог до виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також до внесення даних до анкет клієнтів.

Окрім "РВС Банку", Нацбанк у грудні також оштрафував "Радабанк" (на 2 млн грн), "МТБ Банк" (на 851 тис. грн) та застосував різні заходи впливу до 25 фінансових установ.

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року НБУ вже штрафував "РВС Банк" на 21,4 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів.

За останніми даними про структуру власності на сайті банку, станом на 19 березня 2024 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України). У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.