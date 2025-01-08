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Нацбанк спростував блокування рахунків за часте зняття готівки

Нацбанк спростував блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк спростовує інформацію про нібито блокування банківських рахунків за часте зняття готівки та називає інформацію недостовірною та маніпулятивною.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

"Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Медіа нібито посилаються на "рекомендації НБУ щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте, як наголошують у Нацбанку, в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.

"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід", – наголосили в пресслужбі.

Як повідомлялося, у грудні НБУ запровадив нову форму безвиїзного банківського нагляду у вигляді поглибленого аналізу, який передбачає контрольне отримання банківських послуг для перевірки дотримання встановлених правил.

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гроші (542) НБУ (9303) карта (227)


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