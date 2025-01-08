Нацбанк спростував блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк спростовує інформацію про нібито блокування банківських рахунків за часте зняття готівки та називає інформацію недостовірною та маніпулятивною.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

"Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Медіа нібито посилаються на "рекомендації НБУ щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте, як наголошують у Нацбанку, в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.

"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід", – наголосили в пресслужбі.

Як повідомлялося, у грудні НБУ запровадив нову форму безвиїзного банківського нагляду у вигляді поглибленого аналізу, який передбачає контрольне отримання банківських послуг для перевірки дотримання встановлених правил.