Імпорт молочної продукції зріс до рекорду за останні три роки

У грудні 2024 року обсяг імпорту молочної продукції став рекордним за останні три роки, перевищивши $38,5 млн. Це також вдвічі більше, ніж було у травні-червні.

Про це свідчать дані експертно-аналітичної служби Спілки молочних підприємств України.

Зазначається, що особливо помітним було зростання імпорту сирів. Лише за офіційними оцінками, у грудні їх було ввезено на суму близько $32 млн – це на 43% більше, ніж у грудні 2023 року.

Як наголошують аналітики, за друге півріччя 2024 року ціна на сире молоко ґатунку екстра в Україні зросла майже на 45% і перевищила 20 грн/кг. Це стало причиною здорожчання молокопродуктів і, як наслідок, зростання їх імпорту.

Все це призвело до зниження конкурентоспроможності вітчизняних виробників молочної продукції, особливо виробників сирів, на внутрішньому ринку.

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При цьому обсяг експорту молочних продуктів стрімко знизився – з $20 млн у червні-листопаді до $16 млн у грудні.

Грудневі показники імпорту були у 2,4 раза вищими за показники експорту – це рекордне значення за період воєнного стану в Україні.

"Очевидно, що через наявний зараз рівень цін на молоко-сировину, вітчизняні виробники молокопродуктів втрачають конкурентоспроможність як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Єдиним виходом з даної ситуації є збільшення пропозиції молоко-сировини, що можливе лише за рахунок реалізації дієвих заходів державного стимулювання інвестиційної активності у секторі молочного скотарства в Україні", – підкреслили в СМПУ.

Як повідомлялося, імпорт масла в Україну зріс на 76%. Молочники попереджають, що без втручання держави українські споживачі можуть залишитись без вершкового масла національного виробництва через значний дефіцит сировини.