В Україні продовжує дорожчати морква. За рік ціни зросли у 2,3 раза

Ціни на моркву в Україні продовжують зростати кілька тижні поспіль. На сьогодні моркву продають у межах 25-32грн/кг, залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють експерти проєкту EastFruit.

Підвищення цін на цю продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників вичерпалися запаси якісних коренеплодів, урожай яких у 2024 році суттєво постраждав через несприятливі погодні умови.



Також чергове зростання цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють стабільним попитом на якісну моркву. При цьому пропозиція цих коренеплодів на українському ринку цього тижня помітно скоротилася. Багато виробників уже заявили про завершення сезону реалізації наявних запасів продукції.

Частина фермерських господарств пропонує до продажу залишкові партії або зовсім утримуються від продажів, сподіваючись реалізувати овочі ближче до весни за вищими цінами.

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Необхідно додати, що на сьогоднішній день ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року. Такий ціновий рівень галузеві експерти пояснюють скороченням урожаю цієї продукції цього сезону через погодні аномалії в літній період.

Як повідомлялося, з середини грудня 2024 року ціни на часник в українських магазинах перевалили за позначку у 200 грн за кілограм. У гривнях це абсолютний рекорд.