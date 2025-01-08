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Новини
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В Україні продовжує дорожчати морква. За рік ціни зросли у 2,3 раза

В Україні продовжує дорожчати морква. За рік ціни зросли у 2,3 раза

Ціни на моркву в Україні продовжують зростати кілька тижні поспіль. На сьогодні моркву продають у межах 25-32грн/кг, залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють експерти проєкту EastFruit.

Підвищення цін на цю продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників вичерпалися запаси якісних коренеплодів, урожай яких у 2024 році суттєво постраждав через несприятливі погодні умови.

Також чергове зростання цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють стабільним попитом на якісну моркву. При цьому пропозиція цих коренеплодів на українському ринку цього тижня помітно скоротилася. Багато виробників уже заявили про завершення сезону реалізації наявних запасів продукції.

Частина фермерських господарств пропонує до продажу залишкові партії або зовсім утримуються від продажів, сподіваючись реалізувати овочі ближче до весни за вищими цінами.

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Необхідно додати, що на сьогоднішній день ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року. Такий ціновий рівень галузеві експерти пояснюють скороченням урожаю цієї продукції цього сезону через погодні аномалії в літній період.

Як повідомлялося, з середини грудня 2024 року ціни на часник в українських магазинах перевалили за позначку у 200 грн за кілограм. У гривнях це абсолютний рекорд.

Автор: 

продукти (743) ціни (3479)


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Навіщо ви це кажете, ми потерпіти можемо, головне Сирії допоможуть, та Африці. Ми раді цієї святої цілі і здохнути можемо
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08.01.2025 13:01 Відповісти
що ви піз.....те я купив моркву у м. дружківка на ринку за 42 грн дешевша тбула по 35 но як її викопали і продають з вересня усохла і в'яла.
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08.01.2025 13:04 Відповісти
Товарищ сегодня видел на базарчике рекорд в" овощном бутике" - 52!!! Грн. На большом базаре дешевле, 40-46. Капуста 40-45, картофель 35 в основном! Правда, шампиньоны уже не 150, а 130. Но это понятно, праздники закончились. Так и живём...
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08.01.2025 15:19 Відповісти
....а казали що при Пороху цибуля була неймовірно дорога...
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08.01.2025 13:26 Відповісти
Ну, і де мосійчукча із запитаннями до президента ?
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08.01.2025 13:29 Відповісти
Мусійчучка, ти де???
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08.01.2025 13:49 Відповісти
Раніше у разі неврожаю цибулю та моркву завозили з Туреччини величезними партіями. І морква гарна, і ціна нормальна. Що заважає зробити це зараз?
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08.01.2025 14:33 Відповісти
Що заважає зробити це зараз?
Заважає завдання винищення українців по усім фронтам.
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08.01.2025 19:04 Відповісти
щось раєвська обощєрєзка не жужить. Мабуть зламалась.
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08.01.2025 16:19 Відповісти

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