Українські металурги впроваджують на підприємствах штучний інтелект: Це дозволяє економити і мінімізувати брак

Гірничо-металургійна група "Метінвест" запровадила на своєму підприємстві рішення на основі технологій штучного інтелекту (ШІ-рішення) для контролю якості виробництва.

Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на заводі "Запоріжсталь", повідомили у "Метінвесті".

Робоча назва рішення – ForgeCheck. Прогнозована економія на рік завдяки його використанню оцінюється у $250 000.

За словами керівника R&D-центру Metinvest Digital Максима Баланюка, "Метінвест" тестує штучний інтелект з 2021 року: на маріупольському заводі технологія працювала для визначення якості металобрухту, аналізу якості спікання агломерату, моніторингу вагонопотоку та аудиту переміщення рулоновозів територією підприємства.

Використовувати ШІ для контролю якості продуктів на "Запоріжсталі" компанія почала у червні 2024 року.

Керівник R&D-центру Metinvest Digital пояснив, що це рішення допомагає працівнику швидше визначати брак під час обрізання слябів. Якщо був зафіксований дефект, то на моніторі у співробітника він підсвічується червоним. Якщо дефект є, але він не класифікований системою, – жовтим, а за відсутності дефекту – зеленим. Точність моделі наразі складає 75-85%. Але, з урахуванням одноманітності об’єктів, модель можна "дотягнути" до 97%, розповідає Баланюк

За його словами, основна економія для "Метінвесту" – зниження відсотка рекламацій від замовників.

"Також заощаджуємо на електроенергії, бо нагрітий метал не простоює через затримку сляба на етапі обрізання", – каже Баланюк.

Інвестиції у розробку цього рішення він не розкриває. Але, за оцінками учасників ринку, розроблення з нуля може коштувати до $80 000, якщо використовувати open-source технології.

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Зараз у портфелі групи "Метінвест" – 12 металургійних підприємств, частина з яких – на окупованій території. Тому масштабувати ШІ-рішення для контролю якості слябів складно, оскільки підприємства групи виробляють різні види продукції, каже Баланюк.

"Пріоритет на наступний рік – зробити та запустити в промислову експлуатацію другу версію ШІ-інструменту", – додає він.

За його підрахунками, це допоможе знизити відсоток рекламацій на 60%.

"Показник залежатиме від обсягів виробництва – якщо вони зростуть, виросте й економія в фінансовому вираженні", – переконує Баланюк.

Він додав, що потенційно "Метінвест" готовий продавати розробку конкурентам.

"Щойно завершимо тестування другої версії, сформуємо пропозицію для потенційних партнерів, які працюють у цьому напрямі", – зазначив Баланюк.

Як повідомлялося, раніше "Метінвест" Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.