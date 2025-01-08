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Новини
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Українські металурги впроваджують на підприємствах штучний інтелект: Це дозволяє економити і мінімізувати брак

Гірничо-металургійна група "Метінвест" запровадила на своєму підприємстві рішення на основі технологій штучного інтелекту (ШІ-рішення) для контролю якості виробництва.

Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на заводі "Запоріжсталь", повідомили у "Метінвесті".

Робоча назва рішення – ForgeCheck. Прогнозована економія на рік завдяки його використанню оцінюється у $250 000.

За словами керівника R&D-центру Metinvest Digital Максима Баланюка, "Метінвест" тестує штучний інтелект з 2021 року: на маріупольському заводі технологія працювала для визначення якості металобрухту, аналізу якості спікання агломерату, моніторингу вагонопотоку та аудиту переміщення рулоновозів територією підприємства.

Використовувати ШІ для контролю якості продуктів на "Запоріжсталі" компанія почала у червні 2024 року.

Керівник R&D-центру Metinvest Digital пояснив, що це рішення допомагає працівнику швидше визначати брак під час обрізання слябів. Якщо був зафіксований дефект, то на моніторі у співробітника він підсвічується червоним. Якщо дефект є, але він не класифікований системою, – жовтим, а за відсутності дефекту – зеленим. Точність моделі наразі складає 75-85%. Але, з урахуванням одноманітності об’єктів, модель можна "дотягнути" до 97%, розповідає Баланюк

За його словами, основна економія для "Метінвесту" – зниження відсотка рекламацій від замовників.

"Також заощаджуємо на електроенергії, бо нагрітий метал не простоює через затримку сляба на етапі обрізання", – каже Баланюк.

Інвестиції у розробку цього рішення він не розкриває. Але, за оцінками учасників ринку, розроблення з нуля може коштувати до $80 000, якщо використовувати open-source технології.

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Зараз у портфелі групи "Метінвест" – 12 металургійних підприємств, частина з яких – на окупованій території. Тому масштабувати ШІ-рішення для контролю якості слябів складно, оскільки підприємства групи виробляють різні види продукції, каже Баланюк.

"Пріоритет на наступний рік – зробити та запустити в промислову експлуатацію другу версію ШІ-інструменту", – додає він.

За його підрахунками, це допоможе знизити відсоток рекламацій на 60%.

"Показник залежатиме від обсягів виробництва – якщо вони зростуть, виросте й економія в фінансовому вираженні", – переконує Баланюк.

Він додав, що потенційно "Метінвест" готовий продавати розробку конкурентам.

"Щойно завершимо тестування другої версії, сформуємо пропозицію для потенційних партнерів, які працюють у цьому напрямі", – зазначив Баланюк.

Як повідомлялося, раніше "Метінвест" Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Автор: 

металургія (930) Метінвест (763) метал (490) штучний інтелект (257) Новини компаній (3369)


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Топ коментарі
+1
Цей інтелект мабуть дєрьмака по поборам. Бухгалтера вам про податкову багато чого розкажуть.
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08.01.2025 16:32
+1
Що там ШІ Рєнаткє підказує? Треба було у 2014 році відправляти автобуси із тітушками на Київ чи ні?
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08.01.2025 16:33
+1
Навіщо йому відправляти тітушок,як що у раді сиділи його депутати в "партіі регіонів", РПЛ ляшка і куча мажоритарників.
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08.01.2025 16:59
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Цей інтелект мабуть дєрьмака по поборам. Бухгалтера вам про податкову багато чого розкажуть.
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08.01.2025 16:32 Відповісти
Зачем нам бухгалтера, если есть Гетьманцев. Он лучше любого бухгалтера расскажет про поборы существующие и в будущем ожидаемые. Гусей не просто ощипывать будут, а обдирать вместе со шкурой.
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09.01.2025 18:25 Відповісти
Що там ШІ Рєнаткє підказує? Треба було у 2014 році відправляти автобуси із тітушками на Київ чи ні?
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08.01.2025 16:33 Відповісти
Навіщо йому відправляти тітушок,як що у раді сиділи його депутати в "партіі регіонів", РПЛ ляшка і куча мажоритарників.
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08.01.2025 16:59 Відповісти
Він відправляв? Це щось новеньке. Чогось навіть прокуратура не в курсі
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09.01.2025 11:14 Відповісти
Нахіба цю дурню шрайбати, аффтирь, випєй йаду!?
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08.01.2025 19:14 Відповісти
ну Штучний Інтелект теж іноді дурню пише)) а якщо серьозно, то його використовувати будуть абсолютно в усіх сферах. Точніше там де не будуть використовувати ,то буде сильне відставання
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10.01.2025 01:48 Відповісти
Це той "штучний інтелект", котрий - блондинка вифарбувана у брюнетку?

Схоже, так і є.
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10.01.2025 01:53 Відповісти
Мені здається, що ШІ стане нормою абсолютно усюди. Звісно, він не замінить людину найближчим часом, але точно як інструмент вже зараз є доволі ефективним
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09.01.2025 11:13 Відповісти
Внедрение современных передовых инноваций похвально. Производство должно быть оснащено передовыми технологиями. Это не только качество, но и новый уровень и конкурентноспособность на рынках.
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09.01.2025 18:20 Відповісти
О! Анальний раб ахмедова - Грішаня - булькнув свою купку за "капєєчьку малуйу".
Чучело, а якби ти ту купку не булькнуло, тебе покарали б анально?
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10.01.2025 01:56 Відповісти
Ты тупой или просто малолетка? Ты хоть понимаешь то о чём читаешь? Или твои познания ограничиваются только обсыранием в чатах и на форумах? Ты хоть имеешь понятие о промышленности и экономике или только прикидываться умником научился? Дурилка, учи английский, пригодится.
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10.01.2025 20:09 Відповісти
Твої пазнанійа, як і ти, гівна варті. Твій анальний володар - виродок і злодій, котрий виснажує і нищить усе, що вкрав. Його місце - у тюрмі. Коли тобі бракує клепки це усвідомити, то ти до всього ще й недоумок.
Що тобі ще пояснити для твоїх пазнаній? Вбийся об стінку, *** ти чотири рази!
Я все сказав.
П.С. Вчи китайську - знадобиться (і кацапні, і дамбазюрам).
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10.01.2025 23:10 Відповісти

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