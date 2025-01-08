Румунія почне експортувати видобутий на шельфі Чорного моря газ до Німеччини: Укладано першу угоду

Австрійська OMV уклала угоду про постачання газу з її румунського проєкту на шельфі Чорного моря з німецькою компанією Uniper.

За її умовами, експорт газу з Румунії до Німеччини має розпочатися з 2027 року, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників агентства, п’ятирічна угода передбачає постачання 15 терават-годин природного газу з проекту Neptun Deep, її уклали після зупинки транзиту російського газу до Європи через Україну.

Загальний обсяг контракту становить приблизно 1,5% імпортованого Німеччиною газу в 2024 році і стане першою угодою, що ляже в основу постачання газу з довгоочікуваного глибоководного проєкту на румунському шельфі Чорного моря.

Йдеться про родовище Neptun Deep, виявлене понад 10 років тому. Очікується, що комерційний видобуток газу на ньому розпочнеться у 2027 році. За останніми оцінками, запаси газу тут становлять приблизно 100 мільярдів кубометрів, що робить його одним із найзначніших родовищ природного газу в ЄС.

Після того, як він почне постачатися у газову мережу ЄС, Румунія вперше стане одним із найбільших постачальником газу у Європі і чистим експортером газу.

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OMV Petrom (дочірня компанія австрійської OMV, 20,7% акцій компанії належить Румунії), що займається розробкою родовища. Його виявили у 2012 році, тоді запаси газу оцінювалися у 42-84 млрд кубометрів.

Остаточне рішення про освоєння родовища OMV Petrom і румунська державна компанія Romgaz ухвалили у 2023 році.

Очікується, що видобуток становитиме приблизно 8 млрд кубометрів на рік протягом приблизно 10 років, що майже подвоїть видобуток газу в Румунії.

Виробники планують продавати газ окремо, але згідно з румунським законодавством уряд матиме переважне право на газ із проєкту.