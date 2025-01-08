Рада ухвалила закон про заборону "джипінгу" у заповідниках та національних парках

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду".

Відповідний урядовий законопроєкт №11024 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 246 депутатів, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

За словами очільниці міністерства Світлани Гринчук, закон забороняє так званий "джипінг" на заповідних територіях.

"Джипінг" на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями. Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов’язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами. Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно", – наголосила очільниця міністерства.

Вона нагадала, що шлях до прийняття цього Закону офіційно стартував після запуску петиції "Про врегулювання джипінгу в Україні" у вересні 2022 року.

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Як повідомлялося, у травні 2024 року Кабмін також схвалив законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях, який передбачає підвищення штрафів за "джипінг" приблизно у 50 разів.