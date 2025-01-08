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Рада ухвалила закон про заборону "джипінгу" у заповідниках та національних парках

Рада ухвалила закон про заборону

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду".

Відповідний урядовий законопроєкт №11024 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 246 депутатів, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

За словами очільниці міністерства Світлани Гринчук, закон забороняє так званий "джипінг" на заповідних територіях.

"Джипінг" на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями. Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов’язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами. Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно", – наголосила очільниця міністерства.

Вона нагадала, що шлях до прийняття цього Закону офіційно стартував після запуску петиції "Про врегулювання джипінгу в Україні" у вересні 2022 року.

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Як повідомлялося, у травні 2024 року Кабмін також схвалив законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях, який передбачає підвищення штрафів за "джипінг" приблизно у 50 разів.

Автор: 

ВР (2875) закон (1484) заповідник (23) парк (46) парламент (1953)


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То можна просто поціновувачів "джипінгу" відправляти під Покровськ. Там зараз це актуально. Що ж такі таланти в країні пропадають.
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08.01.2025 17:30 Відповісти
дуже важливий і своєчасний Закон. 3,14z.ота мандатована!
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08.01.2025 17:56 Відповісти
Поставити міни (на вагу джипа). Пропаде бажання гасати в заповіднику
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08.01.2025 18:00 Відповісти
Пані міністерка, оскільки депутатам так нема чим зайнятисьв раді - окрім джіпінга, ніби інших проблем нема, то може ви з усіма авторами цього закону проїдете в серебрянське лісництво, там багато порушників, хоч якось виправдаєте витрати на його обговорення и впровадження. ок?
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08.01.2025 18:22 Відповісти
А до цього можна було ?
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08.01.2025 18:51 Відповісти
А до цього закони таке дозволяли? Може для початку треба почати дотримуватися тих законів що вже є , а не клепати закони на які хто при ''баблі'' ''болт забили''.
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08.01.2025 18:55 Відповісти
Давно пора,в Карпатах суща...
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08.01.2025 18:56 Відповісти

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