Рада засекретить інформацію про захист критичної інфраструктури. Але кошториси на його будівництво залишать відкритими

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до статті 8 закону "Про державну таємницю" щодо захисту критичної інфраструктури.

Відповідний законопроєкт №11394 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 246 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно зі схваленою депутатами редакцією, до державної таємниці пропонується віднести інформацію про:

організацію, стан, планування та здійснення заходів із захисту та забезпечення безпеки і стійкості об’єктів критичної інфраструктури;

створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Верховна Рада відмовилась підтримати цей законопроєкт та відправила його на повторне перше читання. Депутати пояснювали, що у запропонованій редакції він дозволяв приховувати кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.

Тому до повторного першого читання у законопроєкт додали окреме застереження, що до державної таємниці не належить інформація про використання коштів на закупівлі товарів, робіт та послуг, зокрема, інформації про ціну товарів, робіт, послуг, проєктної документації, документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва, за виключенням інформації про здійснення закритих закупівлель відповідно до вимог закону "Про оборонні закупівлі".

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Нагадаємо, 21 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".

Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації.

Зауважимо, що під час воєнного стану багато замовників уникають публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.