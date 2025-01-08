Рада підтримала позбавлення спецпенсій колаборантів і зрадників

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку".

Відповідний урядовий законопроєкт №11394 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 233 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Зокрема, пропонується призначати і виплачувати пенсію:

у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 гривні), – для злочинців, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки;

скасування спецпенсій для осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі за вчинення такого правопорушення. Їм призначатимуть пенсію на загальних підставах;

припинення виплати пенсії підозрюваним та обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки через шість місяців після оголошення у розшук;

При цьому, у разі закриття кримінального провадження або виправдання такої особи, їм мають повернути всю суму неотриманої пенсії.

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Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Верховна Рада підтримала відставку Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Втім, за кілька місяців після перевірок звільнили лише 5 працівників органів прокуратури із понад пів тисячі, які отримували пенсію через інвалідність, а ексгенпрокурору Костіну готують посаду посла України у Нідерландах, писали ЗМІ.