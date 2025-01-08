Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри. На це знадобилося три тижні

Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів.

Остання публікація на сайті міністерства з’явилася сьогодні, 8 січня, о 16:20. До цього сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів з вечора 18 грудня минулого року.

Що відомо про найбільшу кібератаку на реєстри Мін'юсту?

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Зокрема, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, обіцяла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.