Російські літаки продовжують возити товари для виробництва зброї у РФ з "дружніх" країн в обхід санкцій, – розслідування

Росія продовжує отримувати технологічні товари для свого військово-промислового комплексу в обхід санкцій через так звані "дружні" країни, у тому числі через ОАЕ та Сербію.

В одній із таких схем задіяна російська авіакомпанія "Авіакон Цитотранс", яка потрапила під міжнародні санкції за перевезення виготовленої у РФ зброї до Африки, Венесуели та інших країн, йдеться у розслідуванні спільноти InformNapalm.

Отримані від групи "Кібер Спротив" документи свідчать, що "Авіакон Цитотранс" є сполучною ланкою, яка забезпечує транспортування товарів, зокрема санкційних, до Росії. Основу авіапарку цієї компанії станом на червень 2023 року становили повітряні судна Іл-76ТД.

Рейси ця компанія здійснює до "дружніх" Росії країн, де займається перевезенням озброєння, військової техніки, а також небезпечних для транспортування предметів, таких як уранові руди чи обладнання для атомних станцій. А її штатними пілотами працюють вихідці з різних російських силових структур, таких як МНС РФ, Військово-транспортна авіація армії Росії та інших.

Зокрема, знайдені українськими хакерами авіаційні накладні свідчать, що у грудні 2022 року літак компанії "Авіакон Цитотранс" здійснив перевезення електронних товарів з аеропорту Дубая до московського аеропорту "Шереметьєво".

Відправником вантажу була вказана сербська компанія "Holberg", зареєстрована у м. Новий Сад навесні 2022 року, а отримувачем – російська компанія "АВ Дистри" із юридичною адресою у Калінінграді.

Автори розслідування встановили, що насправді власником сербської компанії є російський підприємець Денис Бушуєв із Калінінграда, який має тісні зв’язки із власником "АВ Дистри" Віталієм Мазуром.

"Це свідчить про створення схеми для обходу міжнародних санкцій з метою отримання електронних компонентів, ймовірно, для виробництва зброї. Логічним поясненням є те, що така компанія, як "Авіакон Цитотранс", виконує транспортування цієї продукції між двома фіктивними компаніями, які належать росіянам. Адже малоймовірно, що цілий літак Іл-76 використовують для перевезення лише 55 кілограмів електроніки", – зауважують автори розслідування.

Цей приклад також демонструє, як Росія обходить накладені на неї міжнародні санкції через "дружні" країни, які здебільшого не дотримуються міжнародних обмежень. Використовуючи ці прогалини, Росії вдається отримувати необхідні товари для своєї військової та цивільної промисловості, вказують розслідувачі спільного InformNapalm.

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Основні країни, куди літають літаки Іл-76 компанії "Авіакон Цитотранс", – ОАЕ, Китай, Вірменія, Туреччина та країни Африки. В авіаційних накладних на перевезення зазвичай зазначаються такі види товарів: електроніка, мобільні телефони, літій-іонні батареї, матриці для мобільних телефонів, автомобільні запчастини, сервери, процесори, блоки зберігання даних, iPad, Oculus VR Headset, MacBook, косметичні товари та багато іншого. З огляду на причетність перевізника до транспортування російської зброї, найімовірніше, більшість вантажів – це комплектуючі для російської військової промисловості, які маскують під цивільні товари.

"Міжнародній спільноті необхідно докладати максимальних зусиль для моніторингу всіх компаній, які беруть участь в обході санкцій за допомогою літаків "Авіакон Цитотранс", а також продовжувати запровадження санкцій проти пілотів та персоналу цієї компанії", – наголошується у розслідуванні.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2024 року у Судані збили російський вантажний літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебували громадяни Росії. Одним із загиблих пасажирів виявився головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов. Відомо, що літак був зафрахтований в ОАЕ і базувався в Бішкеку. Імовірно, він перевозив російську зброю для місцевих заколотників, яких підтримує Кремль.

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