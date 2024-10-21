Вантажний літак з росіянами збили в небі над Суданом, - росЗМІ. ВIДЕО
Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в Судані впав вантажний літак, на якому перебували росіяни.
Про це пише РБК. Новости и главное, передає Цензор.НЕТ.
"Літак був збитий у Дарфурі на заході Судану, де тривають бої між Силами швидкого реагування (СШР) і регулярною армією. У соцмережах з'явилися відео з місця ймовірної аварії", - йдеться в повідомленні.
На місці падіння було знайдено документи пілотів, зокрема, російський паспорт, посвідчення головного інженера Airline Transport Incorporation FZC, компанії, що базується в ОАЕ і пов'язана з Киргизією.
Зазначається, що на посвідченні також написано "Міжнародний аеропорт Манас" - це головний міжнародний аеропорт Киргизії.
Топ коментарі
+41 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар21.10.2024 21:03 Відповісти Посилання
+40 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар21.10.2024 21:03 Відповісти Посилання
+22 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.10.2024 21:03 Відповісти Посилання
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В суданському Дарфурі живуть арабізовані негри. Але суданці-араби не вважають їх собі рівними. Там уже давно між ними йде громадянська війна.
Це типу народного ополчення в них має спізвучну назву.
Сили швидкої підтримки.
Вічного вам пом'ета та пісень Кобздона, уйобки свинособачи.
Всюди де можливо.
Всіх кого можливо.
Амінь.
Поправка - всі перелічені вами держави отримали такі назви після так званого "параду суверенітетів", а це 90-91 роки.