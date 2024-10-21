Вантажний літак з росіянами збили в небі над Суданом, - росЗМІ. ВIДЕО

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в Судані впав вантажний літак, на якому перебували росіяни.

Про це пише РБК. Новости и главное, передає Цензор.НЕТ.

"Літак був збитий у Дарфурі на заході Судану, де тривають бої між Силами швидкого реагування (СШР) і регулярною армією. У соцмережах з'явилися відео з місця ймовірної аварії", - йдеться в повідомленні.

На місці падіння було знайдено документи пілотів, зокрема, російський паспорт, посвідчення головного інженера Airline Transport Incorporation FZC, компанії, що базується в ОАЕ і пов'язана з Киргизією.

Зазначається, що на посвідченні також написано "Міжнародний аеропорт Манас" - це головний міжнародний аеропорт Киргизії.