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Грузовой самолет с россиянами сбили в небе над Суданом, - росСМИ. ВИДЕО

Российские СМИ распространяют информацию о том, что в Судане упал грузовой самолет, на котором находились россияне.

Об этом пишет РБК. Новости и главное, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет был сбит в Дарфуре на западе Судана, где продолжаются бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии", - говорится в сообщении.

На месте падения были найдены документы пилотов, в частности, российский паспорт, удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.

Отмечается, что на удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

Пост про збиття російського вантажного літака в Судані

Автор: 

россия (96184) самолет (3643) Судан (52)


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Топ комментарии
+41
Нормас! Нехай по всьому світу збивають! Доки їх пєпєлаци не закінчатся..разом з пілотами!
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21.10.2024 21:03 Ответить
+40
Розповзлася ця мерзота по всьому світі...
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21.10.2024 21:03 Ответить
+22
Такі діі завжди вітаються
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21.10.2024 21:03 Ответить
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Та то Люкс!!!
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21.10.2024 21:01 Ответить
в місці збиття літака бачили караван берберів, верблюди були доверху нагружені салом... 😂👍
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21.10.2024 21:21 Ответить
В Судані немає берберів. Найближчі від Судану бербери живуть на заході Лівії, - майже за 2 тисячі кілометрів.
В суданському Дарфурі живуть арабізовані негри. Але суданці-араби не вважають їх собі рівними. Там уже давно між ними йде громадянська війна.
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21.10.2024 21:38 Ответить
Іл-76, то дуже жирна ціль!! 👍
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21.10.2024 22:53 Ответить
Нормас! Нехай по всьому світу збивають! Доки їх пєпєлаци не закінчатся..разом з пілотами!
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21.10.2024 21:03 Ответить
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21.10.2024 21:25 Ответить
Розповзлася ця мерзота по всьому світі...
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21.10.2024 21:03 Ответить
Такі діі завжди вітаються
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21.10.2024 21:03 Ответить
https://cdn4.cdn-telegram.org/file/78796cd553.mp4?token=SEet5zpB9Tf8hUJyw9Dc71fLrOplmQVg9jgLcvhnKAsWjRhBmO5H7LOjtgFk-wqNUn0P-x8ALGEimrKyHRlkzTR0YpTvr0M5XMaKrnucEjegcZi7tPj-CBTlkscUQJJEuVP0szUAAkacav37XBTsF5Nv4fsTzCqlPX-5g1RnRnJYsIPlQf50TpdXWFtM-Yrr7WkBXj_J1kpqbGk6E2mp7wRhZTmEn-KZzLtysCX9Tey55s6JbE8g_thAucCspqXdHnL4iAofcDkxS_OI5TlmnMVt36r2foq_nGs1x6-iLu8mOOeV5PQRkA0tB3Gywemnzfb7QybnVx7kWrckHCSPew Відео падіння літака (з telegram)
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21.10.2024 22:52 Ответить
Сили швидкого реагування воюють зі своєю армією?
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21.10.2024 21:03 Ответить
Мабуть частина військових хоче захопити владу і створити хунту. Хіба вперше.
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21.10.2024 21:06 Ответить
Та ніхрена, то журнашлюхи прибрехали.
Це типу народного ополчення в них має спізвучну назву.
Сили швидкої підтримки.
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21.10.2024 21:15 Ответить
Етапяць. Гуд.
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21.10.2024 21:04 Ответить
Нарешті показали місцеві як вони раді росіянам. Ті ще з часів СРСР вважають Африку своєю зоною впливу.
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21.10.2024 21:05 Ответить
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21.10.2024 21:05 Ответить
ну і нормально. Все одно у граніна права у грудні закінчувались.
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21.10.2024 22:57 Ответить
Mana - Manas! Tyts - Dyts!
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21.10.2024 23:31 Ответить
путін - гамно.
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21.10.2024 21:05 Ответить
То є так, але ж хутін ще й пуйло, лалалалалааа
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21.10.2024 21:10 Ответить
Не применшуй- *****.
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21.10.2024 21:12 Ответить
Зрозумiло , шо муйлуша - лайно, - вам скаже й кабаевша, чи не омеригу открыли, бо там - на пол шестого.
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21.10.2024 23:04 Ответить
То за кого вболівати? за СБР чи армію?
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21.10.2024 21:08 Ответить
За тих, хто мокш збиває/утилізує))
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21.10.2024 21:15 Ответить
Поки СБР виграє. Може й армія підтягнеться?
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21.10.2024 21:20 Ответить
А їх за що ?????
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21.10.2024 21:08 Ответить
Так згідно плану же.
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21.10.2024 21:19 Ответить
Ну що , кацапі хитрови@бані долітались?
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21.10.2024 21:08 Ответить
То туареги збили.
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21.10.2024 21:10 Ответить
из Туарега!
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21.10.2024 23:32 Ответить
"а рядом ждали суданчане ....." )))
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21.10.2024 21:12 Ответить
Яка кількість свинособак закобзонилась?
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21.10.2024 21:12 Ответить
суданобандерівці працюють
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21.10.2024 21:13 Ответить
Скоро і пасажирські будуть збивати... Карма - **** зла...
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21.10.2024 21:16 Ответить
Так повинно бутиюЛітак важче повітря.
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21.10.2024 21:17 Ответить
Отріцатєльно взлєтєл
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21.10.2024 21:19 Ответить
Знищення раку, що поширюється, одну клітину за одною. Повільно, але неухильно.
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21.10.2024 21:19 Ответить
Гарна новинана ніч.
Вічного вам пом'ета та пісень Кобздона, уйобки свинособачи.
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21.10.2024 21:33 Ответить
Аллах акбар - нє**й шастать.
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21.10.2024 21:35 Ответить
Брехня. Він просто надмірно жорстоко приземлився завдяки сторонній допомозі. «Хлопок із последуєщім задимлєнієм. Люді нє пострадалі ».
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21.10.2024 21:37 Ответить
Так, "людєй" на борту не було
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22.10.2024 09:31 Ответить
це катастрофа, але не біда
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21.10.2024 21:40 Ответить
Росийские нацисты ведут войны и убивают людей по всему миру. А ООН и Запад закрывает на ето глаза и более того помогает кремлевским нацистам, зато расказывает про какую то демократию и ценности.
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21.10.2024 21:47 Ответить
Камент про тяжелее воздуха вже був?
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21.10.2024 21:48 Ответить
Да и я про то же. А то все чересчур героически, мол сбили. При чем тут сбили к отрицательному полету? Хтозна.
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21.10.2024 23:10 Ответить
Отрицательный полет изначально - это же кацап-скрепа.
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21.10.2024 23:11 Ответить
Неважливо яка з сторін його захерячила, мені похер. Важливо, що ці ***** літуни разом з цим коритом, вже ніколи не доставлять військові вантажі до кордонів України.
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21.10.2024 21:52 Ответить
Мем "здоровья погибшим" вышел из под контроля и превратился в "передайте им привет"
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21.10.2024 21:56 Ответить
Більше дохлих москалів.
Всюди де можливо.
Всіх кого можливо.
Амінь.
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21.10.2024 22:21 Ответить
Суданобандерівці
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21.10.2024 22:38 Ответить
"Отлічно, пілот!" (c) 👍
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21.10.2024 22:44 Ответить
туареги зібрались на барбекю.
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21.10.2024 22:51 Ответить
Скарбим мля.
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21.10.2024 23:06 Ответить
👌
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21.10.2024 23:33 Ответить
Нормально , Григорий? Отлично, Константин!
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22.10.2024 00:18 Ответить
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22.10.2024 01:52 Ответить
Не Киргизія, а Киргизстан.
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22.10.2024 06:22 Ответить
"Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы"
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22.10.2024 09:34 Ответить
В 80-х, як почалась "Перестройка", кільком республікам повернули їх назву з перекрученої на російську. Білорусія стала Білорусь, Молдавія - Молдова, Киргизія - Киргизстан, Туркменія - Туркменістан.
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22.10.2024 13:14 Ответить
Я жив у цей час, все добре пам'ятаю
Поправка - всі перелічені вами держави отримали такі назви після так званого "параду суверенітетів", а це 90-91 роки.
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22.10.2024 13:24 Ответить
Немає спокою кацапам, всунули свій смердячий кацапський ніс і рило в інші країни з метою поработити якусь частину населення і красти їх ресурси.
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22.10.2024 08:10 Ответить
 
 