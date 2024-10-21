Грузовой самолет с россиянами сбили в небе над Суданом, - росСМИ. ВИДЕО
Российские СМИ распространяют информацию о том, что в Судане упал грузовой самолет, на котором находились россияне.
Об этом пишет РБК. Новости и главное, передает Цензор.НЕТ.
"Самолет был сбит в Дарфуре на западе Судана, где продолжаются бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии", - говорится в сообщении.
На месте падения были найдены документы пилотов, в частности, российский паспорт, удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.
Отмечается, что на удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.
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+41 Марина Нєчаєва #561431
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+40 Al-Goritm Ain-Moment
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+22 Валентин Коваль #587289
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В суданському Дарфурі живуть арабізовані негри. Але суданці-араби не вважають їх собі рівними. Там уже давно між ними йде громадянська війна.
Це типу народного ополчення в них має спізвучну назву.
Сили швидкої підтримки.
Вічного вам пом'ета та пісень Кобздона, уйобки свинособачи.
Всюди де можливо.
Всіх кого можливо.
Амінь.
Поправка - всі перелічені вами держави отримали такі назви після так званого "параду суверенітетів", а це 90-91 роки.