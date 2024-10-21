Грузовой самолет с россиянами сбили в небе над Суданом, - росСМИ. ВИДЕО

Российские СМИ распространяют информацию о том, что в Судане упал грузовой самолет, на котором находились россияне.

Об этом пишет РБК. Новости и главное, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет был сбит в Дарфуре на западе Судана, где продолжаются бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. В соцсетях появились видео с места вероятной аварии", - говорится в сообщении.

На месте падения были найдены документы пилотов, в частности, российский паспорт, удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией.

Отмечается, что на удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.