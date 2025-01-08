Кількість фінансових компаній в Україні зменшилася з початку повномасштабної війни вдвічі, – НБУ

У грудні 2024 року Національний банк України виключив з реєстрів 21 небанківську установу, а включив до них – лише п’ять.

У підсумку кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні зменшилася з 892 на початок місяця до 876 станом на 1 січня 2025 року, повідомляє пресслужба НБУ. Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

За даними на сайті Нацбанку, станом на початок 2024 року на ринку було 1120 небанківських фінансових установ (у тому числі 63 банки). Отже, торік з ринку пішли 244 фінкомпанії.

Станом на початок 2022 року в Україні нараховувалося 1 893 учасники небанківського фінансового ринку (у тому числі 71 банк). Таким чином, за неповні три роки повномасштабної війни кількість фінансових установи в Україні зменшилася понад удвічі.

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Наразі, станом на 1 січня 2025 року, на ринку небанківських фінансових послуг працюють 479 фінансових компаній, 55 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 109 ломбардів, 104 кредитних спілки, 1 лізингодавець, 44 страхових брокери та 73 колекторських компанії.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів та 30 технологічних операторів платіжних послуг.