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Суд ЄС уперше оштрафував Євросоюз за порушення своїх же правил

Суд ЄС уперше оштрафував Євросоюз за порушення своїх же правил

Суд Європейського Союзу 8 січня вперше присудив штраф Європейській комісії за порушення європейського законодавства.

Як пише Reuters, суд розглядав позов громадянина Німеччини, який поскаржився на недотримання Єврокомісією Загального регламенту про захист даних, який набув чинності у 2018 році, передає Європейська правда.

Чоловік скористався опцією "Увійти через Facebook" на вебсторінці ЄС для реєстрації на конференцію.

Суд ЄС встановив, що передача IP-адреси користувача компанії Meta Platforms у США порушила правила захисту даних Євросоюзу, та присудив позивачу 400 євро компенсації.

Речник виконавчої влади ЄС заявив, що там "беруть до відома" рішення Суду та ретельно його вивчать.

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Як повідомлялося, суд загальної юрисдикції Європейського Союзу постановив, що антимонопольний штраф у розмірі 1,5 млрд євро накладений регуляторами на компанію Google, має бути скасований.

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суд (3329) Євросоюз (5121) штраф (1116)


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тим часом у нас шморгаль ініціював зміни до законодавства про працю,що до відеокамер та можливості роботодавців відстежувати листування працівників!
З метою,тут не ржати,інтеграції до ЄС!!!!!
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09.01.2025 12:11 Відповісти

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