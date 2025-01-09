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Новини
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Держборг України сягнув 92% ВВП, – Forbes

Держборг України перевищив 90% ВВП, – Forbes

Станом на кінець 2024 року державний борг України сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%.

Про це повідомляють аналітики Forbes Ukraine.

Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.

Зазначається, що в структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою. Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.

Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.

Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.

Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.

Як повідомлялося, державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд. Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд. 

Місяцем раніше повідомлялося, що держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%.

Автор: 

ВВП (1148) держборг (1090) борг (1872)


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Топ коментарі
+6
Два, або три наступні покоління. Які будуть мешкати в бараках і пісні про незламність співати.
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09.01.2025 14:20
+3
хто понабирав цих боргів?
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09.01.2025 14:09
+3
Ні людей, ні економіки, ні порядку, потужно
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09.01.2025 15:43
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хто понабирав цих боргів?
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09.01.2025 14:09 Відповісти
Два, або три наступні покоління. Які будуть мешкати в бараках і пісні про незламність співати.
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09.01.2025 14:20 Відповісти
Трудно сказать кто понабирал, но всем известно кто давал. Только с "партнёров" какой спрос? Это нам уже в этом году, летом прийдётся кучу %% отдавать, при том, что долг не уменьшится.)))
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10.01.2025 20:05 Відповісти
Ні людей, ні економіки, ні порядку, потужно
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09.01.2025 15:43 Відповісти
по плану потужної потужності,по графіку,вже скоро комуналка по тарифу ,,европа+,,
харчі по цінах ,,XXXL,, і рівень життя ,,венесуела 2.0,,
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09.01.2025 16:07 Відповісти
І ще прибавиться боргів, ще не вечір, ще ненажерлись злодюги!
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09.01.2025 18:30 Відповісти
під час війни борги списуються, бо немає їх чи віддавати, ми чи не єдина країна, яка воює і сплачує забов язання
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09.01.2025 21:51 Відповісти
Коли не зростає економіка - росте державний борг, це логічно. Крім того, витрати держбюджету теж ніхто не переглядав, та й навіщо? Це вже будуть когось іншого проблеми
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09.01.2025 19:37 Відповісти
є практика реструктуризації боргів її б було доречно впровадити, але треба вести про це перемовини і відстоювати свої інтереси
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09.01.2025 21:50 Відповісти
цей борг будуть віддавати наші діти і діти наших дітей, сумно...
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09.01.2025 21:48 Відповісти
"діти наших дітей" називаються онуками. С таким менталитетом так и будет. Покорно будут отдавать. А есть в мире примеры других стран, которые избавились от таких долгов не выплачивая. Но это не про нас, не про Украину.
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10.01.2025 20:02 Відповісти
И что из этого следует? Даже если будет 100%, кого это будет волновать? Власть? Так они даже не заморачиваются над этим. Обывателей? Так им главное чтоб жратва была на столе, а остальное по боку.
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10.01.2025 19:59 Відповісти

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