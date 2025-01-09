У "Нафтогазі" спростували повідомлення про запровадження графіків відключень газу

Раніше у соцмережах з’явилася інформацію про нібито запровадження графіків відключення газу на тлі припинення транзиту російського газу. Утім, НАК "Нафогаз Україна" спростовує ці дані.

Про спростування повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що підприємства "Нафтогазу" працюють в штатному режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання газу всім групам споживачів.

"Інформація про можливе введення графіків відключень газу не відповідає дійсності. Будь ласка, зберігайте пильність та довіряйте винятково офіційним джерелам інформації", – йдеться у повідомленні.

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У Центрі протидії дезінформації пояснили, що фейк про запровадження графіків відключень газу поширюється у Telegram-каналах зі скріншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду "графіка" користувачів скеровують до Telegram-бота.

ЦПД наголошує, що ці подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей. Мета таких дій – збільшити охоплення конкретного ресурсу.