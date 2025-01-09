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Новини
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До останнього цента не вийшло: Адміністрація Байдена не змогла використати $3,8 мільярда на зброю для України

Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й наголосив на важливості підтримки України

З урахуванням нового пакета військової допомоги Україні вартістю $500 млн, про виділення якого сьогодні оголосив міністр оборони США Ллойд Остін, у розпорядженні адміністрації президента Джо Байдена залишається невикористаними близько $3,8 млрд на програму PDA (Presidential Drawdown Authority), яка дозволяє негайно передавати зброю із запасів Пентагону.

Очікується, це сьогоднішній пакет допомоги для України стане останнім від Адміністрації Байдена перед тим, як до влади у США прийде новообраний президент Дональд Трамп, пише Голос Америки.

Тому близько $3,8 млрд на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена. Ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

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Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у четвер, оголосив про виділення пакета військової допомоги на суму $500 млн. Пакет містить ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди і ракети класу "повітря – земля", а також обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року держсекретар Ентоні Блінкен запевняв НАТО та Україну у готовності повністю використати фінансування для України, виділене Конгресом.

"Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента (Байдена) – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі $61 млрд, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу", – обіцяв Блінкен.

Водночас наприкінці 2024 року США виділили Україні ще $3,4 мільярда прямої бюджетної підтримки. Це останній транш фінансової допомоги із затвердженого у квітні пакету на загальну суму $60,8 млрд, який передбачав $7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку.

Автор: 

допомога (1542) США (4916) Остін Ллойд (10)


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Топ коментарі
+6
https://t.me/ShrikeNews/19675 Роман Шрайк, найтоповіший, найточніший експерт з питань допомоги США в Україні:

Если это последний пакет помощи при Байдене (а он вроде такой и есть), в наследство Трампу остается 5.8 млрд в программе PDA.
В очередной раз напомню, что PDA - это программа поставок оружия со складов армии США. Ее размер - это не деньги, а разрешение взять оружие со складов на указанную сумму.

Оставшиеся 5.8 млрд формируются из:
• 1 млрд - остаток от апрельского бюджета помощи Украине,
• 2.8 млрд - остаток от первой переоценки (июнь 2023),
• 2 млрд - вторая переоценка (июль 2024).
Вторую переоценку Пентагон почему-то не учитывает, поэтому в прессе вы чаще можете встретить размер остатка 3.8 млрд, а не 5.8 млрд.

Я максимально расстроен, что не смогли использовать даже миллиард из апрельского бюджета. Понимаю, что лишних "расходников" в запасах нет, они идут к нам через склады сквозняком с производства. Но могли бы добить сумму чем-то другим.

PS: Судя по https://t.me/ShrikeNews/19641 вчерашним инсайдам, финальный пакет ожидался в размере около 2 миллиардов долларов, но что-то пошло не так.
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09.01.2025 16:44
+5
Отже, 61 мінус 3,6 млрд. = 37,4. Частково сума траншу втрасена, і ці 3,14-дари Трамп і Маск частково таки свого досягнули, ще пожалкуємо за часами Байдена.
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09.01.2025 15:31
+3
Побачиш ще рижого діда,мо заплачеш за теперішнім.
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09.01.2025 16:16
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Отже, 61 мінус 3,6 млрд. = 37,4. Частково сума траншу втрасена, і ці 3,14-дари Трамп і Маск частково таки свого досягнули, ще пожалкуємо за часами Байдена.
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09.01.2025 15:31 Відповісти
57, 4 млрд. звичайно. І чому немає функції редагування, так би виправив - втрасена - втрачена.
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09.01.2025 15:32 Відповісти
Це цитара зі ЗМІ :"Для кого матюкається Зеленський в інтрвю Фрідману, принизив Байдена, похвалив Ілона Маска і розповів що поважає Трампа за те що той сильніший за свою суперницю на виборах". Ось вам і відповідь на питання,чому у адміністрації Байдена не вийшло використати вже оприлюднену домомогу на зброю в сумі 3,8 мірд.$ і це було вже майже на рік озброєння у України в кармані, а тепер хай вам Трамп дасть , якщо Трамп такий хороший,а він поганий,а для цього вам потрібно ще попрацювати з Трампом. Виникає питання це зеленський навмисно зробив перед Рамштайнем чи ні? А в тім яка різниця він свою справу зробив, тим паче йому не штурмувати посадки під кулями, а українців йому не жалко.
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09.01.2025 19:13 Відповісти
а как же Израиль и еще там кто-то, помощь бедным и т.д. и т.п.? это ж "пакет" на всех был. и то, что "законтрактовано" (наши тоже научились, моментально, п*дарасы) не факт что вообще будет сделано (или сделано правильно, привет Умерову и компании с бракованными минами к которым он не приделах почему-то, или вообще забил, хотя - война) или сделано для нас. официально с барского плеча по 100-200 лямов давали "на войну". вот под новый год аж на 500 сподобились - максимум. значит если прикинуть по 400 лямов в месяц за 3 года то где-то 15 лярдов и получили. ну а то что обещали + лендлиз - очевидно "не смогли", или не захотели, языком вякать оно то проще ну и попилы опять же.
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09.01.2025 19:51 Відповісти
кацапка, ты заблудилась
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10.01.2025 00:15 Відповісти
тисячі абрамсів бережуть проти китайців?
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09.01.2025 15:37 Відповісти
США зараз переходять н новий танк. Першу сотню вже відправили в війська.
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09.01.2025 16:16 Відповісти
Ну заіпісь...
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09.01.2025 15:41 Відповісти
Якщо б до останнього цента то це була б ескалація, а дід саме цього хотів уникнути.
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09.01.2025 15:47 Відповісти
Побачиш ще рижого діда,мо заплачеш за теперішнім.
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09.01.2025 16:16 Відповісти
Здається, хтось може дати нашій владі урок, як відмивати бабло...
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09.01.2025 15:59 Відповісти
Гантер Байден?
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09.01.2025 17:19 Відповісти
кацапы україномовні, снимите номер
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10.01.2025 00:16 Відповісти
3,8 млрд пан Дональд відправить на битву з моржами Гренландії.
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09.01.2025 16:17 Відповісти
Потужний хотів лизнути Трампу і скривдив Байдена. Що отримала Україна? 3,8 млрд залишилось на розсуд Трампа, який може нічого не дати, це перемога чи ще ні?
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09.01.2025 16:22 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/19675 Роман Шрайк, найтоповіший, найточніший експерт з питань допомоги США в Україні:

Если это последний пакет помощи при Байдене (а он вроде такой и есть), в наследство Трампу остается 5.8 млрд в программе PDA.
В очередной раз напомню, что PDA - это программа поставок оружия со складов армии США. Ее размер - это не деньги, а разрешение взять оружие со складов на указанную сумму.

Оставшиеся 5.8 млрд формируются из:
• 1 млрд - остаток от апрельского бюджета помощи Украине,
• 2.8 млрд - остаток от первой переоценки (июнь 2023),
• 2 млрд - вторая переоценка (июль 2024).
Вторую переоценку Пентагон почему-то не учитывает, поэтому в прессе вы чаще можете встретить размер остатка 3.8 млрд, а не 5.8 млрд.

Я максимально расстроен, что не смогли использовать даже миллиард из апрельского бюджета. Понимаю, что лишних "расходников" в запасах нет, они идут к нам через склады сквозняком с производства. Но могли бы добить сумму чем-то другим.

PS: Судя по https://t.me/ShrikeNews/19641 вчерашним инсайдам, финальный пакет ожидался в размере около 2 миллиардов долларов, но что-то пошло не так.
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09.01.2025 16:44 Відповісти
Дак.., а їм за щось же треба харчуватися !?,
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09.01.2025 17:21 Відповісти
Ой.., у дідуся "не вийшло", ну нічого страшного, з ким не буває? І це, бл...ха, говорить президент найпотужнішої у світі країни?🤬
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09.01.2025 18:18 Відповісти
Дякуйте "найвеличнішому", ІДІОТИ!
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09.01.2025 18:28 Відповісти
А кому потрібно було подякувати?, коли прези при владі,- всі найвеличніші і море їм по коліна- собі все , а народу закони , які вони самі і наприймали, а коли в опозиції то так за нарід думають, аж до рани прикладай. Цеж- вони таку диктаторсько-олігархічну систему зробили, бо маловато їм все було, а тепер нормально?чи народ який гине за них знову поганий.
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09.01.2025 19:41 Відповісти

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