До останнього цента не вийшло: Адміністрація Байдена не змогла використати $3,8 мільярда на зброю для України

З урахуванням нового пакета військової допомоги Україні вартістю $500 млн, про виділення якого сьогодні оголосив міністр оборони США Ллойд Остін, у розпорядженні адміністрації президента Джо Байдена залишається невикористаними близько $3,8 млрд на програму PDA (Presidential Drawdown Authority), яка дозволяє негайно передавати зброю із запасів Пентагону.

Очікується, це сьогоднішній пакет допомоги для України стане останнім від Адміністрації Байдена перед тим, як до влади у США прийде новообраний президент Дональд Трамп, пише Голос Америки.

Тому близько $3,8 млрд на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена. Ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

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Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у четвер, оголосив про виділення пакета військової допомоги на суму $500 млн. Пакет містить ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди і ракети класу "повітря – земля", а також обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року держсекретар Ентоні Блінкен запевняв НАТО та Україну у готовності повністю використати фінансування для України, виділене Конгресом.

"Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента (Байдена) – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі $61 млрд, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу", – обіцяв Блінкен.

Водночас наприкінці 2024 року США виділили Україні ще $3,4 мільярда прямої бюджетної підтримки. Це останній транш фінансової допомоги із затвердженого у квітні пакету на загальну суму $60,8 млрд, який передбачав $7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку.