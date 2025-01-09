США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на $500 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Протягом останніх тижнів ми бачили як члени групи (формату "Рамштайн". - Ред.) виходять із новими важливим поставками. Німеччина оголосила, що до кінця року поставить Україні військову техніку на 680 мільйонів доларів наступного року. Норвегія сказала, що виділить близько 2 млрд, а Велика Британія - 3 млрд виділяє щорічно. Литва, Латвія, Естонія зараз увійшли до трійки найбільших постачальників допомоги Україні", - наголосив він.

"Я сьогодні оголошую ще одне виділення допомоги на 500 млн доларів. Це включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16", - додав Остін.

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