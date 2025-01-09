США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
Сполучені Штати надають Україні пакет військової допомоги на $500 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн".
"Протягом останніх тижнів ми бачили як члени групи (формату "Рамштайн". - Ред.) виходять із новими важливим поставками. Німеччина оголосила, що до кінця року поставить Україні військову техніку на 680 мільйонів доларів наступного року. Норвегія сказала, що виділить близько 2 млрд, а Велика Британія - 3 млрд виділяє щорічно. Литва, Латвія, Естонія зараз увійшли до трійки найбільших постачальників допомоги Україні", - наголосив він.
"Я сьогодні оголошую ще одне виділення допомоги на 500 млн доларів. Це включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16", - додав Остін.
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Піпет...
Зеленський нахамив Байдену - сума зменшилась до 2 мільярдів.
Потім Зеленський обматюкав усу адміністрацію Байдена - після чого сума остаточно зменшилась до 0,5 мільярда.
В підсумку Зєля ''просрав'' 3,8 мільярдів доларів США.
Зеленський - геніальний бідоносець.
І як з таким Клоуном перемогти москальських окупантів.?
Если это последний пакет помощи при Байдене (а он вроде такой и есть), в наследство Трампу остается 5.8 млрд в программе PDA.
В очередной раз напомню, что PDA - это программа поставок оружия со складов армии США. Ее размер - это не деньги, а разрешение взять оружие со складов на указанную сумму.
Оставшиеся 5.8 млрд формируются из:
• 1 млрд - остаток от апрельского бюджета помощи Украине,
• 2.8 млрд - остаток от первой переоценки (июнь 2023),
• 2 млрд - вторая переоценка (июль 2024).
Вторую переоценку Пентагон почему-то не учитывает, поэтому в прессе вы чаще можете встретить размер остатка 3.8 млрд, а не 5.8 млрд.
Я максимально расстроен, что не смогли использовать даже миллиард из апрельского бюджета. Понимаю, что лишних "расходников" в запасах нет, они идут к нам через склады сквозняком с производства. Но могли бы добить сумму чем-то другим.
PS: Судя по https://t.me/ShrikeNews/19641 вчерашним инсайдам, финальный пакет ожидался в размере около 2 миллиардов долларов, но что-то пошло не так.
По фактам:
в телеграме он до последнего утверждал,
что помощь не сгорает 1 октября 2024, ссылаясь на опыт 2022-2023 года, и игнорируя текст закона.
Хотя по факту в 2022 - сгорело 1.7млрд
Когда про это написала пресса, через пару дней он написал, что "не понимал" этого.
Те кто был не согласен, с его мнением - он забанил, под предлогом "Трамписты".
В начале января 2025, ктото спросил, разбанит ли он "Трампистов", т.е. тех кто не согласен с его мнением, он ответил что разбанит в начале января.
Вроде никого не разбанил.
Просто "обидчивый" эксперт...
По сумме верно, т.к. из-за его округлений набежало 100млн
По факту, вместо
2 млрд - вторая переоценка (июль 2024).
Должно быть
2 млрд + 119млн - вторая переоценка (июль 2024).
В телеграме, он ссылался на отчет где две суммы 2млрд и 119млн, но "эксперт" почемуто учитывает только 2млрд.