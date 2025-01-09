Наступне засідання "Рамштайну" матиме зовсім інший вигляд, якщо воно взагалі відбудеться, - Politico
З відставкою міністра оборони США Ллойда Остіна цього місяця контактна група з питань оборони України "Рамштайн" втратить свого найбільшого прихильника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Остін перебуває в Німеччині на заключній зустрічі з союзниками щодо допомоги Україні. Наступного разу, коли група збереться, все буде виглядати зовсім інакше - якщо вона взагалі збереться.
"Сформована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, українська оборонна контактна група розширилася до 50 з гаком країн-членів і проконтролювала передачу зброї та обладнання на суму 126 мільярдів доларів, що зробило цю операцію однією з найбільших в історії.
Але коли цього місяця Остін залишить Пентагон, група втратить свого найбільшого прихильника і засновника, а жодна інша країна не запропонувала взяти на себе лідерство. Це особливо неспокійний час, оскільки нова адміністрація Трампа демонструє скептицизм щодо допомоги Україні, а нові ультраправі європейські уряди висловлюють меншу зацікавленість у наданні більшої кількості зброї Києву", йдеться в матеріалі.
Розпуск групи може стати ударом для України, яка втрачає позиції перед Росією і з усіх сил намагається набрати і навчити нові війська.
"Тут багато "що якщо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - сказав в інтерв'ю адмірал НАТО Роб Бауер.
Представники НАТО стверджують, що група може функціонувати і без Остіна, хоча і в дещо іншій формі. За словами одного з чиновників НАТО, Велика Британія, яка приймала перші зустрічі союзників, і Німеччина, яка була основним постачальником для України, очолюють список потенційних лідерів.
"США порушили це питання під час неформальних переговорів з кількома європейськими союзниками про те, хто може відігравати більшу роль у групі в лютому, якщо адміністрація Трампа не буде зацікавлена, сказав чиновник НАТО, який, як і інші учасники цієї історії, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити внутрішні плани. Європейські чиновники хочуть спочатку побачити, як новий глава Пентагону ставиться до групи, перш ніж робити якісь кроки", - пише Politico.
Один з представників Пентагону зазначив, що "Рамштайн" це значною мірою дітище міністра Остіна.
"Ми не закриваємо групу. Наступна адміністрація цілком вітається і навіть заохочується до того, щоб взяти на себе керівництво цією групою, до якої входять 50 країн, і продовжувати керувати нею", - додав представник Пентагону.
Члени Альянсу вказують на щонайменше один варіант руху вперед. Європейські члени Альянсу створили кілька підгруп - так званих коаліцій сил і засобів - які зосереджені на постачанні Україні ключових технологій в таких сферах, як безпілотники, ракети дальньої дії, протиповітряна оборона і бронетехніка, і всі вони продовжать свою роботу.
Ці групи функціонують незалежно з кінця 2023 року і теоретично можуть продовжувати це робити під керівництвом окремих країн.
"Майбутнє цих коаліцій... є однією з причин, чому група керівників коаліцій зустрінеться на рівні міністрів, щоб закласти міцний фундамент на майбутнє", - сказав представник Пентагону.
Проте низка посадовців НАТО наголошують на корисності практичного підходу Остіна і не бажають бачити, як це лідерство слабшає.
"Сполучені Штати залишаються лідером в НАТО, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі. У цьому велика різниця між НАТО і ЄС. У нас є лідер, яким є Сполучені Штати, і тому важливо, щоб Сполучені Штати залишались лідером", - зазначив Бауер.
Нагадаємо, 9 січня на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.
На цьому засіданні США оголосять про наступний пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. трамп: якщо ви мене оберете президентом, я закінчу цю війну за 24 години
2. трамп: закінчу війну ще до інавгурації
3. келлог: можливо війна закінчиться вже до кінця 2024 року
4. келлог: моя задача закінчити війну за 100 днів
5. трамп: це складне питання
5. трамп: сподіваюсь за 6 місяців відбудеться комунікація по врегулюванню війни
7. (скоро будем десь тут) трамп: якщо ви мене оберете в 2028 році, всі війни на Землі закінчаться.