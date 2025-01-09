Наступне засідання "Рамштайну" матиме зовсім інший вигляд, якщо воно взагалі відбудеться, - Politico

З відставкою міністра оборони США Ллойда Остіна цього місяця контактна група з питань оборони України "Рамштайн" втратить свого найбільшого прихильника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Остін перебуває в Німеччині на заключній зустрічі з союзниками щодо допомоги Україні. Наступного разу, коли група збереться, все буде виглядати зовсім інакше - якщо вона взагалі збереться.

"Сформована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, українська оборонна контактна група розширилася до 50 з гаком країн-членів і проконтролювала передачу зброї та обладнання на суму 126 мільярдів доларів, що зробило цю операцію однією з найбільших в історії.

Але коли цього місяця Остін залишить Пентагон, група втратить свого найбільшого прихильника і засновника, а жодна інша країна не запропонувала взяти на себе лідерство. Це особливо неспокійний час, оскільки нова адміністрація Трампа демонструє скептицизм щодо допомоги Україні, а нові ультраправі європейські уряди висловлюють меншу зацікавленість у наданні більшої кількості зброї Києву", йдеться в матеріалі.

Розпуск групи може стати ударом для України, яка втрачає позиції перед Росією і з усіх сил намагається набрати і навчити нові війська.

"Тут багато "що якщо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - сказав в інтерв'ю адмірал НАТО Роб Бауер.

Представники НАТО стверджують, що група може функціонувати і без Остіна, хоча і в дещо іншій формі. За словами одного з чиновників НАТО, Велика Британія, яка приймала перші зустрічі союзників, і Німеччина, яка була основним постачальником для України, очолюють список потенційних лідерів.

"США порушили це питання під час неформальних переговорів з кількома європейськими союзниками про те, хто може відігравати більшу роль у групі в лютому, якщо адміністрація Трампа не буде зацікавлена, сказав чиновник НАТО, який, як і інші учасники цієї історії, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити внутрішні плани. Європейські чиновники хочуть спочатку побачити, як новий глава Пентагону ставиться до групи, перш ніж робити якісь кроки", - пише Politico.

Один з представників Пентагону зазначив, що "Рамштайн" це значною мірою дітище міністра Остіна.

"Ми не закриваємо групу. Наступна адміністрація цілком вітається і навіть заохочується до того, щоб взяти на себе керівництво цією групою, до якої входять 50 країн, і продовжувати керувати нею", - додав представник Пентагону.

Члени Альянсу вказують на щонайменше один варіант руху вперед. Європейські члени Альянсу створили кілька підгруп - так званих коаліцій сил і засобів - які зосереджені на постачанні Україні ключових технологій в таких сферах, як безпілотники, ракети дальньої дії, протиповітряна оборона і бронетехніка, і всі вони продовжать свою роботу.

Ці групи функціонують незалежно з кінця 2023 року і теоретично можуть продовжувати це робити під керівництвом окремих країн.

"Майбутнє цих коаліцій... є однією з причин, чому група керівників коаліцій зустрінеться на рівні міністрів, щоб закласти міцний фундамент на майбутнє", - сказав представник Пентагону.

Проте низка посадовців НАТО наголошують на корисності практичного підходу Остіна і не бажають бачити, як це лідерство слабшає.

"Сполучені Штати залишаються лідером в НАТО, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі. У цьому велика різниця між НАТО і ЄС. У нас є лідер, яким є Сполучені Штати, і тому важливо, щоб Сполучені Штати залишались лідером", - зазначив Бауер.

Нагадаємо, 9 січня на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

На цьому засіданні США оголосять про наступний пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн": Попереду велика робота. ФОТО