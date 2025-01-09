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Новини
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Наступне засідання "Рамштайну" матиме зовсім інший вигляд, якщо воно взагалі відбудеться, - Politico

Чи буде дазі збиратися група Рамштайн

З відставкою міністра оборони США Ллойда Остіна цього місяця контактна група з питань оборони України "Рамштайн" втратить свого найбільшого прихильника.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Остін перебуває в Німеччині на заключній зустрічі з союзниками щодо допомоги Україні. Наступного разу, коли група збереться, все буде виглядати зовсім інакше - якщо вона взагалі збереться.

"Сформована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, українська оборонна контактна група розширилася до 50 з гаком країн-членів і проконтролювала передачу зброї та обладнання на суму 126 мільярдів доларів, що зробило цю операцію однією з найбільших в історії.

Але коли цього місяця Остін залишить Пентагон, група втратить свого найбільшого прихильника і засновника, а жодна інша країна не запропонувала взяти на себе лідерство. Це особливо неспокійний час, оскільки нова адміністрація Трампа демонструє скептицизм щодо допомоги Україні, а нові ультраправі європейські уряди висловлюють меншу зацікавленість у наданні більшої кількості зброї Києву", йдеться в матеріалі.

Розпуск групи може стати ударом для України, яка втрачає позиції перед Росією і з усіх сил намагається набрати і навчити нові війська.

"Тут багато "що якщо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - сказав в інтерв'ю адмірал НАТО Роб Бауер.

Представники НАТО стверджують, що група може функціонувати і без Остіна, хоча і в дещо іншій формі. За словами одного з чиновників НАТО, Велика Британія, яка приймала перші зустрічі союзників, і Німеччина, яка була основним постачальником для України, очолюють список потенційних лідерів.

"США порушили це питання під час неформальних переговорів з кількома європейськими союзниками про те, хто може відігравати більшу роль у групі в лютому, якщо адміністрація Трампа не буде зацікавлена, сказав чиновник НАТО, який, як і інші учасники цієї історії, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити внутрішні плани. Європейські чиновники хочуть спочатку побачити, як новий глава Пентагону ставиться до групи, перш ніж робити якісь кроки", - пише Politico.

Один з представників Пентагону зазначив, що "Рамштайн" це значною мірою дітище міністра Остіна.

"Ми не закриваємо групу. Наступна адміністрація цілком вітається і навіть заохочується до того, щоб взяти на себе керівництво цією групою, до якої входять 50 країн, і продовжувати керувати нею", - додав представник Пентагону.

Члени Альянсу вказують на щонайменше один варіант руху вперед. Європейські члени Альянсу створили кілька підгруп - так званих коаліцій сил і засобів - які зосереджені на постачанні Україні ключових технологій в таких сферах, як безпілотники, ракети дальньої дії, протиповітряна оборона і бронетехніка, і всі вони продовжать свою роботу.

Ці групи функціонують незалежно з кінця 2023 року і теоретично можуть продовжувати це робити під керівництвом окремих країн.

"Майбутнє цих коаліцій... є однією з причин, чому група керівників коаліцій зустрінеться на рівні міністрів, щоб закласти міцний фундамент на майбутнє", - сказав представник Пентагону.

Проте низка посадовців НАТО наголошують на корисності практичного підходу Остіна і не бажають бачити, як це лідерство слабшає.

"Сполучені Штати залишаються лідером в НАТО, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі. У цьому велика різниця між НАТО і ЄС. У нас є лідер, яким є Сполучені Штати, і тому важливо, щоб Сполучені Штати залишались лідером", - зазначив Бауер.

Нагадаємо,  9 січня на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

На цьому засіданні США оголосять про наступний пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн": Попереду велика робота. ФОТО

Автор: 

НАТО (6463) Остін Ллойд (521) Рамштайн (154)


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Тим часом голдні корейці і брудні бородачі більше допомогли рашці, ніж супер-пупер круте і страшне НАТО Україні(((
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09.01.2025 12:12 Відповісти
навіщо той Рамштайн ? трамп дає надію:

1. трамп: якщо ви мене оберете президентом, я закінчу цю війну за 24 години
2. трамп: закінчу війну ще до інавгурації
3. келлог: можливо війна закінчиться вже до кінця 2024 року
4. келлог: моя задача закінчити війну за 100 днів
5. трамп: це складне питання
5. трамп: сподіваюсь за 6 місяців відбудеться комунікація по врегулюванню війни

7. (скоро будем десь тут) трамп: якщо ви мене оберете в 2028 році, всі війни на Землі закінчаться.
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09.01.2025 12:16 Відповісти
Це той самий найбільший прихильник , який стверджував , що ніяка окрема зброя нічого не рішить , то й дозвіл на використання давати не варто ?
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09.01.2025 12:18 Відповісти
Поняв, прийняв. Схоже, у 25 війна точно скінчиться, питання тільки як - за допомогою Трампа, чи просто відвалом "допомоги". Ну, дякуємо "партнерам" за ці три роки пекла с сотнями тисяч загиблих. Треба було краще Пончика прикормити.
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09.01.2025 12:50 Відповісти
 
 