На "Рамштайні" Сполучені Штати оголосять про 500 млн доларів допомоги Україні, - AP

Про наступний пакет допомоги Україні від США на суму 500 мільйонів доларів оголосять на засіданні "Рамштайну" 9 січня.

Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Посилаючись на американських на неназваних американських чиновників, видання зазначає, що США мають намір надати Україні додатково 500 мільйонів доларів на озброєння, які будуть швидко вилучені з наявних запасів, оскільки адміністрація Байдена працює над посиленням переговорної позиції Києва до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Очікується, що оголошення буде зроблено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна на зустріч з Контактною групою з питань оборони України.

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АР додають, що зустріч у четвер - це 25-те і, можливо, останнє зібрання групи під проводом США, оскільки країни-учасниці очікують, чи буде вона продовжена за Трампа.

"Ми зосередимося на збереженні динаміки, досягненні результатів і надсиланні чітких сигналів: Міжнародна спільнота рішуче налаштована підтримувати Україну", - сказав Остін журналістам, які супроводжували його під час поїздки.

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