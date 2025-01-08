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Новини Допомога Україні
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На "Рамштайні" Сполучені Штати оголосять про 500 млн доларів допомоги Україні, - AP

Міністр оборони США Ллойд Остін

Про наступний пакет допомоги Україні від США на суму 500 мільйонів доларів оголосять на засіданні "Рамштайну" 9 січня.

Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Посилаючись на американських на неназваних американських чиновників, видання зазначає, що США мають намір надати Україні додатково 500 мільйонів доларів на озброєння, які будуть швидко вилучені з наявних запасів, оскільки адміністрація Байдена працює над посиленням переговорної позиції Києва до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Очікується, що оголошення буде зроблено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна на зустріч з Контактною групою з питань оборони України.

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АР додають, що зустріч у четвер - це 25-те і, можливо, останнє зібрання групи під проводом США, оскільки країни-учасниці очікують, чи буде вона продовжена за Трампа.

"Ми зосередимося на збереженні динаміки, досягненні результатів і надсиланні чітких сигналів: Міжнародна спільнота рішуче налаштована підтримувати Україну", - сказав Остін журналістам, які супроводжували його під час поїздки.

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Автор: 

допомога (8375) США (23054) Рамштайн (154)


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А там ше ж крутилось 4 лярди - шось по бідному
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08.01.2025 21:44 Відповісти
не встигають....
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08.01.2025 21:48 Відповісти
До тих 4.3млрд
треба додати 1.7млрд "згорівших" в 2022 - можно вже забути
2.1млрд додаткового аудиту 2022-2023 - які чомусь не враховують

От так потроху, набереться 7.6млрд котрі недопоставлені в 2022-2024 роках, з дозволених 33.3млрд
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08.01.2025 22:06 Відповісти
Ще є 4,3 мільярдів доларів США для України.
Виділяють 0,5 мільярда.
Решта напевно просто ''згорить''.
''**********'' Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру ''обсираючи'' адміністрацію Байдена.
Зєля - професійний бідоносець.
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08.01.2025 22:54 Відповісти
Что это за "Лавочничество"?На эти 500 миллионов можно купить только НАТОвскую рогатку и горохоплюв но никак не серьезное оружие
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08.01.2025 22:56 Відповісти
 
 