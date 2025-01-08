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Новини
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Російські дрони активізувалися над військовою базою "Рамштайн" у Німеччині

Російські дрони активізувалися над базою

На початку грудня над базою НАТО "Рамштайн" у Німеччині помічені безпілотники, які, ймовірно, виконували шпигунські завдання в інтересах Росії, що є частиною гібридної війни Кремля.

Про це повідомляє радіо SWR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". 

Як зазначається, ці дрони могли бути залучені до розвідки в інтересах Росії, яка веде гібридну війну проти НАТО та країн, що підтримують Україну.

Міністр внутрішніх справ Райнланд-Пфальцу Міхаель Еблінг зазначив, що сучасні технології та характеристики польотів цих дронів свідчать про їхню ймовірну причетність до російських спецслужб. Ці безпілотники можуть розвідувати військові об’єкти та критичну інфраструктуру, зокрема авіабазу "Рамштайн" та підприємство BASF у Людвіґсгафені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, - ЗМІ

Цілі розвідки

Експерти вважають, що російські дрони зосереджені на:

  • Виявленні обсягів військової техніки, що надається Україні.
  • Моніторингу навчання українських військових на базі.
  • Виявленні слабких місць у критичній інфраструктурі.

Експерт з тероризму SWR Гольгер Шмідт зазначив, що активність російських дронів у Німеччині зросла після початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Це явище не нове, після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року органи безпеки Німеччини - тобто поліція, Відомство зі захисту конституції (контррозвідка), а також служба військової контррозвідки Бундесверу - стежать за підозрілою діяльністю по всій країні", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Його проведе міністр оборони США Ллойд Остін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу впродовж наступних років, - Міноборони ФРН

Автор: 

НАТО (6463) дрони (4762) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+9
Ни в коем случае нельзя их сбивать. Ибо это эскалация.
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08.01.2025 17:55
+5
Ну это "мирные" беспилотники, они же не атакуют... Значит могут летать, демократия)
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08.01.2025 17:42
+4
Треба у німців міняти технології збиття тих дронів на Taurus...
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08.01.2025 17:47
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Вас іст дас?
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08.01.2025 17:41 Відповісти
Дас іст фантастіш!
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08.01.2025 17:45 Відповісти
дас іст рашистен.
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08.01.2025 20:16 Відповісти
Да ист... Руссишен партизанен дронен... Нихт шиссен!
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08.01.2025 18:28 Відповісти
Ну это "мирные" беспилотники, они же не атакуют... Значит могут летать, демократия)
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08.01.2025 17:42 Відповісти
Стежать , та дбають щоб не ушкожені повернулися до оператора,,,
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08.01.2025 17:46 Відповісти
Треба у німців міняти технології збиття тих дронів на Taurus...
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08.01.2025 17:47 Відповісти
Мдаа , знають чиї, знають що шпигують.. і готуються ''до шашликівʼ'.. дивно отак на розслабоні.
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08.01.2025 17:50 Відповісти
Жах!!! Куди ната дивиться ?
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08.01.2025 17:54 Відповісти
Ни в коем случае нельзя их сбивать. Ибо это эскалация.
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08.01.2025 17:55 Відповісти
Роздивляються, де інтернеткабель можна обірвати ....
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08.01.2025 18:00 Відповісти
А військова база в Рамштайні це що ,зборище імпотентів? Будуть місяць думати ,що робити з 5 пунктом статуту.
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08.01.2025 18:04 Відповісти
німці не можуть стрілять, лише в штани
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08.01.2025 20:19 Відповісти
дрони від бульбашів, але чому про це розповідають з https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location?ip=www.swr.de&a=act Нідерланди, Амстердам, а не з Німеччини? 🤓👀
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08.01.2025 18:07 Відповісти
Бундесвер навіть не знає що таке РЕБ? Яка хронічна безпорадність!!!
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08.01.2025 18:09 Відповісти
Треба зібрати генералів з 30 країн і проголосувати, збивати той мавік над базою Рамштайн, чи не збивати. Хто виділить на це кошти і зброю. А Орбан потім нехай х..й вето покладе на їх рішення. Мудаки.
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08.01.2025 18:15 Відповісти
Це просто крінж. Європейці настільки зажерлись, що вже не можуть і перднути без США
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08.01.2025 18:45 Відповісти
Так надо немцам не наблюдать за дронами а глушить РЭБами и сбивать если понадобится а не следить. Хотя по тому поведению которое ведет НАТО я сомневаюсь что НАТО не развалится после первого же полученого ЩЕЛБАНА
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08.01.2025 18:47 Відповісти
Даже не стыдятся признаться в такой позорной несостоятельности.
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08.01.2025 19:15 Відповісти
 
 