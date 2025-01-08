Російські дрони активізувалися над військовою базою "Рамштайн" у Німеччині

На початку грудня над базою НАТО "Рамштайн" у Німеччині помічені безпілотники, які, ймовірно, виконували шпигунські завдання в інтересах Росії, що є частиною гібридної війни Кремля.

Про це повідомляє радіо SWR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як зазначається, ці дрони могли бути залучені до розвідки в інтересах Росії, яка веде гібридну війну проти НАТО та країн, що підтримують Україну.

Міністр внутрішніх справ Райнланд-Пфальцу Міхаель Еблінг зазначив, що сучасні технології та характеристики польотів цих дронів свідчать про їхню ймовірну причетність до російських спецслужб. Ці безпілотники можуть розвідувати військові об’єкти та критичну інфраструктуру, зокрема авіабазу "Рамштайн" та підприємство BASF у Людвіґсгафені.

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Цілі розвідки

Експерти вважають, що російські дрони зосереджені на:

Виявленні обсягів військової техніки, що надається Україні.

Моніторингу навчання українських військових на базі.

Виявленні слабких місць у критичній інфраструктурі.

Експерт з тероризму SWR Гольгер Шмідт зазначив, що активність російських дронів у Німеччині зросла після початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Це явище не нове, після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року органи безпеки Німеччини - тобто поліція, Відомство зі захисту конституції (контррозвідка), а також служба військової контррозвідки Бундесверу - стежать за підозрілою діяльністю по всій країні", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Його проведе міністр оборони США Ллойд Остін.

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