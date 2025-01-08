Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу впродовж наступних років, - Міноборони ФРН

Цьогоріч та в наступні роки Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу у межах узятих на себе зобов’язань.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Мюллер, поставки озброєнь від Німеччині сплановані надовго наперед.

Речник послався на слова керівника спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини генерал-майора Крістіана Фройдінга про те, що "фактично щодня в Україну направляються вантажівки з військовими матеріалами".

Окрім цього, Мюллер нагадав, що впродовж минулого року Німеччина передала відповідних військових засобів на майже 8 млрд євро. І цього року, за словами речника оборонного відомства ФРН, поставки будуть продовжені відповідно до даних раніше обіцянок, які, звісно, будуть виконані.

За його словами, серед іншого будуть передані додаткові системи ППО, броньовані машини, артилерія та інше.

Мюллер додав, що Німеччина разом з партнерами хоче "посилити ЗСУ в середньо- та довгостроковій перспективі для захисту території України та забезпечення безпеки". Йдеться, в тому числі, про "коаліції можливостей".

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Говорячи про майбутнє засідання "Рамштайну", Мюллер зауважив, що що це буде "особливий захід", насамперед, через те, що це останнє засіданні Контактної групи з питань оборони України, у якому візьмуть участь представники чинної адміністрації США, зокрема, глава Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, "Рамштайн" відбудеться в четвер, 9 січня, наживо на базі "Рамштайн" у Німеччині. Це вже буде 25-та зустріч групи.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

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