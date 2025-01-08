Умєров візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, - ЗМІ
У засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" 9 січня візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров.
Про це розповіло джерело Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що також очікується участь голови держави Володимира Зеленського.
"Міністр оборони Рустем Умєров братиме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, участь президента Володимира Зеленського очікується, але залежить від безпекових факторів в Україні", - поінформувало джерело видання.
Нагадаємо, "Рамштайн" відбудеться в четвер, 9 січня, наживо на базі "Рамштайн" у Німеччині. Це вже буде 25-та зустріч групи.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.
Топ коментарі
+7 Микола Дабіжа
показати весь коментар08.01.2025 16:26
+5 Валентин Коваль #587289
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+5 Василь Васько #582549
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умєров просто покидьок-паразит