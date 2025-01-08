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Новини
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Умєров візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, - ЗМІ

Умєров братиме участь у засіданні Рамштайну 9 січня

У засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" 9 січня візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров. 

Про це розповіло джерело Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також очікується участь голови держави Володимира Зеленського. 

"Міністр оборони Рустем Умєров братиме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, участь президента Володимира Зеленського очікується, але залежить від безпекових факторів в Україні", - поінформувало джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про "Рамштайн": Це може бути остання зустріч такого формату 

Нагадаємо, "Рамштайн" відбудеться в четвер, 9 січня, наживо на базі "Рамштайн" у Німеччині. Це вже буде 25-та зустріч групи.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Міноборони (7409) Умєров Рустем (615) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+7
Там всі про це знають. Не знають тіль тут, що він торба російського гівна ще з стамбульських домовленностей
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08.01.2025 16:26
+5
Сидить - як засватании - міни вже наладив
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08.01.2025 16:03
+5
Нахіба він там потрібен?? Нехай поїде безугла, результат такий самий буде
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08.01.2025 16:15
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Там всі про це знають. Не знають тіль тут, що він торба російського гівна ще з стамбульських домовленностей
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08.01.2025 16:26 Відповісти
Друзі зелі не дрімають, теж під другим ім'ям. Видно по регістрації
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08.01.2025 16:46 Відповісти
А він достатньо комунікабельний, не гірше Рєзнікова в час історії з золотими яйцями буде вішатся на обнімашки з Остіним з гнилими мінами...То адвокат ( дияволів) а цей перемовник з Турками ще з часів поетапного продажу стільникової Ахметівської LIFE - роками частинами вівся продаж та передача ...
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08.01.2025 18:35 Відповісти
Сидить - як засватании - міни вже наладив
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08.01.2025 16:03 Відповісти
ото *** новина
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08.01.2025 16:14 Відповісти
Нахіба він там потрібен?? Нехай поїде безугла, результат такий самий буде
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08.01.2025 16:15 Відповісти
Така радісна звістка...
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08.01.2025 16:22 Відповісти
Вот это событие!!! Неожиданное!!!
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08.01.2025 16:25 Відповісти
а че не мотнутся за казений кошт зеленому виродку
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08.01.2025 16:30 Відповісти
Нєжданчік
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08.01.2025 16:47 Відповісти
А він там треба !
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08.01.2025 16:53 Відповісти
який толк від цього уздохлова?
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08.01.2025 16:53 Відповісти
Що цей чурбан там вирішує? У него в голові лише халявне бабло, що ще не вкрадене.
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08.01.2025 16:56 Відповісти
І радника хай візьме, який є племінником беларуского чиновника...
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08.01.2025 16:58 Відповісти
Користі від Умерова , як з козла кефіру .
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08.01.2025 17:02 Відповісти
Судячи з фото Умєров інтелектом не перегружений .
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08.01.2025 17:19 Відповісти
Портмоне узяв?
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08.01.2025 17:21 Відповісти
паскудство що ця гнида прокладка умєров є радником Мустафи Джемілєва і паразитує на цьому

умєров просто покидьок-паразит
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08.01.2025 17:29 Відповісти
умєров - агент Туреччини.
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08.01.2025 21:23 Відповісти
 
 