Умєров візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, - ЗМІ

У засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" 9 січня візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це розповіло джерело Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також очікується участь голови держави Володимира Зеленського.

"Міністр оборони Рустем Умєров братиме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, участь президента Володимира Зеленського очікується, але залежить від безпекових факторів в Україні", - поінформувало джерело видання.

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Нагадаємо, "Рамштайн" відбудеться в четвер, 9 січня, наживо на базі "Рамштайн" у Німеччині. Це вже буде 25-та зустріч групи.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.