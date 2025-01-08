Лідерство Франції у найближчі місяці матиме важливе значення для забезпечення України всім необхідним для захисту, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що в найближчі місяці лідерство Франції матиме велике значення для підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я гадаю, що найближчими місяцями лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів", - сказав держсекретар США на пресконференції з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро в Парижі.

Блінкен наголосив, що Франція від самого початку була одним із найзатятіших прихильників вільної України, здатної протистояти і подолати агресію з боку Росії, яка триває.

"Глобальна підтримка України, яку Франція і США допомогли здійснити разом, є одним із найяскравіших прикладів поділу тягаря, які я коли-небудь бачив", - зазначив держсекретар.

За словами Блінкена, однією з тем, які вони обговорювали з Барро, є "той факт, що Україна, можливо, є найкращим прикладом твердження про те, що безпека в Європі переплетена з безпекою в усьому світі".

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Як повідомлялося, 8 січня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Франції для обговорення низки питань, зокрема, підтримки оборони України проти агресивної війни Росії.