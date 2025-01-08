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Лідерство Франції у найближчі місяці матиме важливе значення для забезпечення України всім необхідним для захисту, - Блінкен

Держсекретар США Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що в найближчі місяці лідерство Франції матиме велике значення для підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я гадаю, що найближчими місяцями лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів", - сказав держсекретар США на пресконференції з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро в Парижі.

Блінкен наголосив, що Франція від самого початку була одним із найзатятіших прихильників вільної України, здатної протистояти і подолати агресію з боку Росії, яка триває.

"Глобальна підтримка України, яку Франція і США допомогли здійснити разом, є одним із найяскравіших прикладів поділу тягаря, які я коли-небудь бачив", - зазначив держсекретар.

За словами Блінкена, однією з тем, які вони обговорювали з Барро, є "той факт, що Україна, можливо, є найкращим прикладом твердження про те, що безпека в Європі переплетена з безпекою в усьому світі".

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Як повідомлялося, 8 січня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Франції для обговорення низки питань, зокрема, підтримки оборони України проти агресивної війни Росії.

Автор: 

Франція (3080) Блінкен Ентоні (1157)


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08.01.2025 21:13 Відповісти
Ще в 2016 році Австралія обрала французьку суднобудівну компанію Naval Group для будівництва нового підводного флоту вартістю 40 млрд доларів.
Загалом йшлося про будівництво 12 підводних човнів. Наразі фінансовий обсяг угоди оцінюють у 66 млрд доларів.

Hове тристороннє партнерство між США, Британією та Австралією (2021) фактично анулювало багатомільярдні домовленості з Парижем.

Міністерство закордонних справ Франції в 2021 виступило із гнівною заявою через скасування Австралією угоди з будівництва човнів.

Y заяві французького МЗС сказано, що рішення Сполучених Штатів призвело до відсторонення європейського союзника та партнера, такого як Франція, від критично важливого співробітництва з Австралією.

Поліпшення зв'язків (y 2024), дозволило обом країнам тісно співпрацювати у розв'язанні глобальних проблем, включаючи війну РФ проти України та конфлікти на Близькому Сході.
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08.01.2025 21:29 Відповісти
Під тиском США, Франція у 2015 не продала 2 Містралі Росії.

Президент Франції Франсуа Олланд зупинив передачу Росії 2 вертольотоносці типу "Містраль" через причетність Кремля до військових дій на Донбасі.

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08.01.2025 21:42 Відповісти
Франція продала Єгипту два десантні кораблі Містраль.
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08.01.2025 21:50 Відповісти
Oскільки нові кораблі були створені під російські вертольоти, то Каїр і закупив останні у тієї ж росії - 50 гелікоптерів Ка-52К і Ка-29/31.

Залишившись без «Містралів», росія розпочала власний проєкт 23900 побудови вертольотоносців «Митрофан Москаленко» і «Іван Рогов», які планувалося спустити на воду у 2028-2029 роках. Проте в москви знову щось пішло не так, і почалися розмови про викуп тих таки «Містралів» за допомогою продовольчого шантажу Єгипту, який є найбільшим покупцем російського зерна.
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08.01.2025 21:53 Відповісти
Mіністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після коментарів Трампа про Гренландію заявив, що Європейський Союз повинен краще захищатися від нападів на свої кордони.

"Якщо ви запитаєте мене, чи вважаю я, що США вторгнуться в Гренландію, то відповідь - ні", - сказав міністр, пояснивши свою позицію тим, що США, за його словами, не мають імперіалістичної природи. "Чи вступили ми в епоху, коли повертаються закони джунглів? Відповідь - так", - додав Барро.
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08.01.2025 22:14 Відповісти
просрав шольц свій великий райх.
тепер франція грейт егейн.
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08.01.2025 21:33 Відповісти
Блінкєн ! Гуд бай!!
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08.01.2025 21:37 Відповісти
то тепер Франція грейт егейн, а Америка вже не гегемон вільного світу
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08.01.2025 22:18 Відповісти
 
 