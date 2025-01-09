УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 606 15

Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн": Попереду велика робота. ФОТО

Міністр оборони України Рустем Умєров перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Німеччині провів зустріч із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що  на зустрічі обговорили підготовку до засідання та ключові напрями співпраці.

"Сьогодні лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - розповів Умєров.

Зазначається, що документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.

"Попереду велика робота", - додав Умєров.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Росія стикається зі зростаючою кількістю проблем в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідерство США у підтримці України має вирішальне значення, - Остін

Умєров у Німеччині
Умєров зустрівся з Остіним

Автор: 

Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (615) Рамштайн (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
бачите воно як?
у умерова з остіном попереду велика робота.
остіну залишилось пару тижнів, а умеров, мабуть, вже достатньо ********, що б багато робити в сша у майбутньому. остін підкаже, куди краще вкласти.
показати весь коментар
09.01.2025 10:34
+3
Умєров - де міни?
показати весь коментар
09.01.2025 10:37
+3
"попереду велика робота " - ще більше бракованих мін?
показати весь коментар
09.01.2025 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бачите воно як?
у умерова з остіном попереду велика робота.
остіну залишилось пару тижнів, а умеров, мабуть, вже достатньо ********, що б багато робити в сша у майбутньому. остін підкаже, куди краще вкласти.
показати весь коментар
09.01.2025 10:34 Відповісти
Умєров - де міни?
показати весь коментар
09.01.2025 10:37 Відповісти
Міни є. Силіконові.
показати весь коментар
09.01.2025 10:40 Відповісти
"попереду велика робота " - ще більше бракованих мін?
показати весь коментар
09.01.2025 10:37 Відповісти
Про свої шахєр-махєри з коштами платників податків України таваріщ Умеров навряд чи повідомив очільнику Пентагону.

"у грудні Міністерство оборони вирішило внести зміни до статутів АОЗ і ДОТ, що нівелюють їх самостійність в укладанні контрактів і можуть призвести до повернення оборонних закупівель до практики згаданого вище департаменту Міноборони і сумнозвісних "яєць по 17"."

Джерело: https://censor.net/ua/n3529289
показати весь коментар
09.01.2025 10:39 Відповісти
"дорожні карти", де зеленими чи "смарагдовими" стрілочками - "пофуй, нахер, ..."
показати весь коментар
09.01.2025 10:52 Відповісти
от роботяга. ******* не покладаючи рук, можна виже біл борди вішати "Він працює "
показати весь коментар
09.01.2025 10:58 Відповісти
Він знає, що "Рамштай" останні, Остін знає, ми знаємо.
Він навіть знає, що ми знаємо.
І все одно, НАХАБНО БРЕШЕ!
показати весь коментар
09.01.2025 11:07 Відповісти
Тепер Умєров може міни Гренландії поставляти - виходить на міжнародний рівень!!!
показати весь коментар
09.01.2025 11:15 Відповісти
Нонсенс Українською політики..... Умєров мав би зустрічатися з слідчим й пояснювати як так сталося? Хто ще може бути відповідальний? А воно онь як..... та міністерство "єдності"......
показати весь коментар
09.01.2025 11:31 Відповісти
що на цей раз пообіцяють?
показати весь коментар
09.01.2025 12:53 Відповісти
То яйцеголовий то умеров нема ніодного Українця , одні мародери з свічками
показати весь коментар
09.01.2025 13:07 Відповісти
Невже і на Рамштайні можна щось вкрасти ?
показати весь коментар
09.01.2025 13:13 Відповісти
Іншаллах!
показати весь коментар
09.01.2025 18:01 Відповісти
 
 