Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн": Попереду велика робота. ФОТО

Міністр оборони України Рустем Умєров перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Німеччині провів зустріч із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що на зустрічі обговорили підготовку до засідання та ключові напрями співпраці.

"Сьогодні лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року", - розповів Умєров.

Зазначається, що документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери.

"Попереду велика робота", - додав Умєров.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Росія стикається зі зростаючою кількістю проблем в Україні.

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