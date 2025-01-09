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Лідерство США у підтримці України має вирішальне значення, - Остін
Очільник Пентагону Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн" назвав американське лідерство у підтримці України ключовим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.
В інтерв'ю AFP він зазначив, що лідерство США щодо України "має вирішальне значення", оскільки Штати були першими в питанні обсягів військової допомоги та швидкості її відправлення до України.
"Для всієї коаліції дуже важливо продовжувати надавати військову допомогу. США очолюють ці зусилля і, сподіваюсь, продовжуватимуть це робити, тому що це ще не кінець", - наголосив Остін.
Очікується, що глава Пентагону оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на засіданні "Рамштайн", що відбудеться сьогодні, 9 січня 2025 року.
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рашка - забила на штати болт і ***** не боїться, вже орешніком (чи як те гівно називається) Україну утюжить, а штати лише дивляться
Іран - *** поклали на штати, помагають рашці аж гай шумить
КНДР - аналогічно.
Нагадайте, яка ще ********* на карті забила на штати? Впевнений, список ще можна буде продовжити...
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