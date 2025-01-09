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Новини Допомога Україні
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Лідерство США у підтримці України має вирішальне значення, - Остін

Остін назвав лідерство США у підтримці України ключовим

Очільник Пентагону Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн" назвав американське лідерство у підтримці України ключовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

В інтерв'ю AFP він зазначив, що лідерство США щодо України "має вирішальне значення", оскільки Штати були першими в питанні обсягів військової допомоги та швидкості її відправлення до України.

"Для всієї коаліції дуже важливо продовжувати надавати військову допомогу. США очолюють ці зусилля і, сподіваюсь, продовжуватимуть це робити, тому що це ще не кінець", - наголосив Остін.

Очікується, що глава Пентагону оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на засіданні "Рамштайн", що відбудеться сьогодні, 9 січня 2025 року.

Читайте: Остін і Пісторіус обговорили підтримку України та майбутній "Рамштайн", - Пентагон

Автор: 

допомога (8375) США (23054) Остін Ллойд (521) Рамштайн (154)


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Шикарне лідерство:
рашка - забила на штати болт і ***** не боїться, вже орешніком (чи як те гівно називається) Україну утюжить, а штати лише дивляться
Іран - *** поклали на штати, помагають рашці аж гай шумить
КНДР - аналогічно.

Нагадайте, яка ще ********* на карті забила на штати? Впевнений, список ще можна буде продовжити...
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09.01.2025 08:39 Відповісти
Так, але ж 21 січня асе ближче.
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09.01.2025 08:43 Відповісти
Ну і що?Трамп такий самий«собіратєль».Ще до влади не стало,а подавай йому Гренландію,пів-Панами і цілу(!)Канаду,бо задавить санкціями.Про рашу ні слова.
Ніхто нас не врятує,крім нас
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09.01.2025 09:00 Відповісти
Про яке лідерство мова? трампон відверто веде зовнішню політику на скорочення військової підтримки України країнами ЄС. Мовляв, бережіть кордони власних країн, а не інших.
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09.01.2025 08:48 Відповісти
Складається враження, що адміністрація Байдена ще не зрозуміла, що до влади дорвалися імперці-неофашисти, які вже почали ділити світ та змінювати кордони. У такому хаосі про Україну ніхто і не згадає. Так що наше майбутнє під великим питанням.
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09.01.2025 08:58 Відповісти
Північна Корея має зараз більший вплив на цю війну чим США, Американці тупі як і писав Задорнов, ходячі тормози, вони втратили контроль над війною.
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09.01.2025 09:44 Відповісти
Скоріше, відсутність лідерства.
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09.01.2025 10:00 Відповісти
У підтримці не лише України,а і Європейського Союзу.
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09.01.2025 12:40 Відповісти
 
 