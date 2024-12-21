Остін і Пісторіус обговорили підтримку України та майбутній "Рамштайн", - Пентагон

20 грудня Ллойд Остін та Борис Пісторіус обговорили підтримку України та плани щодо майбутньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в рамках формату "Рамштайн", запланованої на січень 2025 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міністр оборони США Ллойд Остін провів сьогодні телефонну розмову зі своїм німецьким колегою, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб обговорити подальшу підтримку України та майбутню зустріч Контактної групи з питань оборони України, заплановану на січень", - йдеться у заяві.

Остін висловив вдячність Пісторіусу за лідерство та активну роль Німеччини у наданні допомоги Україні в сфері безпеки, підкресливши важливість продовження міжнародної підтримки українських зусиль на фоні збройного конфлікту з Росією.

Як повідомлялося раніше, Умєров та Остін провели розмову, де йшлося про ситуацію на фронті, допомогу та підготовку до засідання "Рамштайну".

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