Поки війна не закінчиться, на території України не буде жодного німецького солдата, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускає присутність німецьких солдатів в Україні, але тільки за умови припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Пісторіус вважає, що після можливого припинення вогню у війні Росії проти України Німеччина також могла б відіграти певну роль.

Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Питання постане тоді, коли настане перемир'я або мир - і коли буде зрозуміло, як це буде, - заявив міністр оборони Німеччини.

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За його словами, російське вторгнення в Україну все ще триває, але наближення американського президентства Дональда Трампа робить закінчення війни більш імовірним.

"Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", - сказав Пісторіус.

Він додав, що дане рішення все одно ухвалюватиме німецький парламент.

"Але ясно одне: як найбільша країна НАТО в Європі й найбільша економіка в Європі, Німеччина не може стояти осторонь, не беручи участі в цьому процесі", - додав голова Міноборони ФРН.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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