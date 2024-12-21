Поки війна не закінчиться, на території України не буде жодного німецького солдата, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускає присутність німецьких солдатів в Україні, але тільки за умови припинення вогню.
Про це він сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
Пісторіус вважає, що після можливого припинення вогню у війні Росії проти України Німеччина також могла б відіграти певну роль.
Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Питання постане тоді, коли настане перемир'я або мир - і коли буде зрозуміло, як це буде, - заявив міністр оборони Німеччини.
За його словами, російське вторгнення в Україну все ще триває, але наближення американського президентства Дональда Трампа робить закінчення війни більш імовірним.
"Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", - сказав Пісторіус.
Він додав, що дане рішення все одно ухвалюватиме німецький парламент.
"Але ясно одне: як найбільша країна НАТО в Європі й найбільша економіка в Європі, Німеччина не може стояти осторонь, не беручи участі в цьому процесі", - додав голова Міноборони ФРН.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.
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Якщо бойові дії відновляться, "жоден німецький солдат не залишиться на території України".
Никаких линий и зон, только полный вывод рашистских орков и возврат всех украинский территорий, а всё остальное будем решать потом.
чи чекатимуть далі ?
Wir brauchen Raketen, keine Soldaten.
Але Німеччина надає нам ППО і інші ресурси, навіть якщо продовжить надавати допомогу на нинішньому рівні (разом з іншими країнами, що нам допомагають), ми втримаємо фронти до біологічної смерті Х-уйла чи краху мордорської економіки, але не можемо дозволити собі таку розкіш, як втрата німецької підтримки, тим більше у Німеччині є політичні сили які цього прагнуть - Альтернатива, Вагенкнехтиха зі своїм лайном, комуністи і це не всі,
Інша річ, що чим довше триває війна, тим більше занепадатиме добробут не лише Москальщини, але й України, але в України немає іншого виходи, ніж захищати свою свободу.
По іншому вже було - пограбували, мільйони виморили голодоморами, мільйони повбивали і заслали у концтабори, при цьому пояснили, що це ж заради побудови комунізму.
А тепер вони прийшли "повторить", тільки комунізму вже не обіцяють.