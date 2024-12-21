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Новини
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Поки війна не закінчиться, на території України не буде жодного німецького солдата, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускає присутність німецьких солдатів в Україні, але тільки за умови припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Пісторіус вважає, що після можливого припинення вогню у війні Росії проти України Німеччина також могла б відіграти певну роль.

Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Питання постане тоді, коли настане перемир'я або мир - і коли буде зрозуміло, як це буде, - заявив міністр оборони Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина може долучитися до забезпечення майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною, - Пісторіус

За його словами, російське вторгнення в Україну все ще триває, але наближення американського президентства Дональда Трампа робить закінчення війни більш імовірним.

"Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", - сказав Пісторіус.

Він додав, що дане рішення все одно ухвалюватиме німецький парламент.

"Але ясно одне: як найбільша країна НАТО в Європі й найбільша економіка в Європі, Німеччина не може стояти осторонь, не беручи участі в цьому процесі", - додав голова Міноборони ФРН.

Читайте також: Нині розгортання миротворчих сил в Україні не може бути предметом "розумного обговорення", - Шольц

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про відправку миротворців в Україну ще рано, - прем’єр Бельгії де Кроо

Автор: 

Німеччина (7351) миротворці (832) Пісторіус Борис (255) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+35
а потім вони тут *****?
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21.12.2024 10:05
+21
А нахер вони потім треба?
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21.12.2024 10:05
+12
Не боїшся, у такому випадку, отримати бурятських солдат на Німеччині???
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21.12.2024 10:11
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Дайте Тауруси, а воювати ми будемо самі!
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21.12.2024 10:04 Відповісти
а потім вони тут *****?
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21.12.2024 10:05 Відповісти
Шановний пан Сидоренко, значить вас зараз мають захищати німецьки солдати, щоб ви в цей час на Цензор.нет писали?
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21.12.2024 11:12 Відповісти
онімечиному хохлу, який не розуміє, чому Бундесфер нині повинен воювати на території України з всесвітнім злом (касапами), нагадаю, що всі війни, в яких касапи робили з Берліна руїни, розпочинались на українській землі.
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21.12.2024 11:31 Відповісти
а тебе німці повинні повинні годувати тільки тому,що ти їм розповідаєш яка ти знедолена біженсько-ухилянтська квіточка?
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21.12.2024 11:33 Відповісти
дешевка
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21.12.2024 19:28 Відповісти
ви зробили якісь дивні висновки. Я ніде не казав, що німці повинні воювати за мене, чи за когось іще крім них самих.
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21.12.2024 13:24 Відповісти
А коли німці будуть воювати за себе у вас вдома, чим ви будете в цей час займатись?
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21.12.2024 18:08 Відповісти
я вам один раз написав, що ви робите якісь дивні висновки, до вас не дійшло. Ви може пива скисшого перепили там? Де я взагалі писав про німців, і що вони повинні воювати не в їх країні???
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21.12.2024 19:20 Відповісти
А нахер вони потім треба?
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21.12.2024 10:05 Відповісти
А кормить кто будет.?
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21.12.2024 14:52 Відповісти
Бо памперсів в Бундесвера малувато. Каже вам рижий: збільшуйте бюджет, тоді і на бронепамперси хватить
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21.12.2024 10:07 Відповісти
Хай повторює це щоранку, рішуче та потужно - і стане схожим на кота, в якого забагато вільного часу.
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21.12.2024 10:10 Відповісти
Як гарно після драки кулаками махати, та медальки собі чіпляти
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21.12.2024 10:10 Відповісти
Приостановка огня означает не конец войны, а её отсрочку. Писториусу пора это понять.
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21.12.2024 10:11 Відповісти
Він все добре розуміє.
Якщо бойові дії відновляться, "жоден німецький солдат не залишиться на території України".
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21.12.2024 11:05 Відповісти
Не боїшся, у такому випадку, отримати бурятських солдат на Німеччині???
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21.12.2024 10:11 Відповісти
Та скоріше б.....!!!
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21.12.2024 10:12 Відповісти
На те, схоже, й чекають.
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21.12.2024 10:38 Відповісти
Та яких " бурятских солдат"? І ви туди ж.Це страшилки та відмазки,щоб Україні не давати зброю і захист,який вони гарантували давати ,коли Україна роззброювалась. Як Ізраїль замутив " " "напад " страшних палестинців і Україна відійшла на другий план
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21.12.2024 10:46 Відповісти
Що за вінігрєт у вашій голові???
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21.12.2024 11:13 Відповісти
Там без бурят арабів вистачає .
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21.12.2024 10:52 Відповісти
Не дарма камсамолка меркель стільки років сиділа та збирала їх…
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21.12.2024 11:15 Відповісти
Знову замкнене коло. Війна не закінчиться поки на ЛБЗ не буде солдатів НАТО, а солдати не приїдуть поки війна не закінчиться.
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21.12.2024 10:12 Відповісти
Війна не закінчиться, бо зелена шобла її використовує. щоб триматися біля корита. Закінчення війни для зелених - смерть. І не факт, що тільки політична.
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21.12.2024 12:47 Відповісти
А на *** вони нам, дайте ракети,*****
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21.12.2024 10:12 Відповісти
Треба розуміти цього штемпа буквально - Німеччина чекає коли в Україні нікого не залишиться, тоді вони сюди залізуть.
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21.12.2024 10:15 Відповісти
Маячня! Що означає "коли в Україні нікого не залишиться"?
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21.12.2024 10:26 Відповісти
Саме те і означає .
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21.12.2024 10:30 Відповісти
Уточни: куди ВСІ подінуться?
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21.12.2024 10:40 Відповісти
**** ти до#бався?? Що тобі не зрозуміло?? Куди дінуться - уйдуть в паралельний світ, а може ще кудись ,
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21.12.2024 10:42 Відповісти
Перевіряю твій IQ.
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21.12.2024 10:47 Відповісти
IQ -
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21.12.2024 10:52 Відповісти
чувак ти належиш то тієї категорії чуваків,які задають стільки питань,що й 1000 мудреців не зможуть відповісти
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21.12.2024 11:37 Відповісти
Одненьке питання тебе загнало в "глухий кут" ? Мені жаль тебе...
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21.12.2024 11:39 Відповісти
Для чого так дипломатично та завуальовано казати?((Це слова для ***** : не переживай,всі ті розмови з ЄС про військову допомогу не стосуються живої сили((бомби ,вбивай,захоплюй і коли українці здадуться,тоді ми направимо червоний хрест ,наприклад(((
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21.12.2024 10:16 Відповісти
Все разговоры о какой-то линии разграничения и буферной зоне - это пустая болтовня и не более!

Никаких линий и зон, только полный вывод рашистских орков и возврат всех украинский территорий, а всё остальное будем решать потом.
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21.12.2024 10:17 Відповісти
Вывод будет, но не сейчас. Скорее всего после смерти *****
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21.12.2024 11:32 Відповісти
І то, якщо в нас при владі буде нормальний Президент з нормальними дипломатами, а не криворагульний імбецил, який тут вже зібрався царювати вічно. Років десь через 10-15 можна чекати.
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21.12.2024 12:49 Відповісти
Як війна, дай Бог, закінчиться то наюха вони тоді тут потрібні.
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21.12.2024 10:17 Відповісти
І ім пора вже свою армію робити ( як мінімум таку що зможе здержати орду) , відновлювати ВПК.
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21.12.2024 10:24 Відповісти
а якщо лінія пройде по курській або по білгородській області - туди вони теж зайдуть ?

чи чекатимуть далі ?
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21.12.2024 10:25 Відповісти
Нам потрібні ракети, а не солдати.
Wir brauchen Raketen, keine Soldaten.
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21.12.2024 10:26 Відповісти
пожежники і пожежна машина потрібні тоді, коли горить дім.Після того,як пожежа закінчилася без них.вони накуй не потрібні ,даром...Якщо б в часі ДСВ в світових політиків було аналогічне думання, як в сьогоднішніх німецьких .прорашистських політичних повій ,то гітлер окупував би терору ss ію вже в 44 році...
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21.12.2024 10:28 Відповісти
Хтось розуміє що це за прикол про іноземних солдатів в Україні після нашої Перемоги?
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21.12.2024 10:36 Відповісти
Гарантія не нападу, як вони кажуть. Але щось не віриться, що вони там стоятимуть щитом, якщо кацапи полізуть. Бо могли б тоді воювати з кацапами і зараз.
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21.12.2024 12:50 Відповісти
А для чого тоді армія ? Тоді давайте німецьких проституток
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21.12.2024 10:36 Відповісти
Мікрон спецом втягнув ЕС в ці дебати, щоб перебити ініціативу північного флангу НАТО. Потім буде разом з Рудим твердити - НАТО спроможне, як і х......з Кремля. ДеГолль в 60 роки вийшов з НАТО І штабквартиру виселив з Парижа.
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21.12.2024 10:37 Відповісти
ХХ століття не пройшло безслідно для тевтонів. Не ті вже вони. Зламаний хребет цілого етносу. Сцикловаті зробилися.
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21.12.2024 10:38 Відповісти
Векен накуй, всратіше підарастішен!
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21.12.2024 10:39 Відповісти
Таки да, німецьких не буде, будуть солдати неорашистів!
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21.12.2024 10:43 Відповісти
Не сильно й хотілося. Воював разом з німцями. Складні персонажі. Нудні (як раз за їх перфекціоністську суть), відпетляти, шось зперти та продати (тепліки спиз**ли), позичити у українців гроші до зарплати і розірвати контракт. Якби один був такий - чоловік 10, а то й більше на моїй пам'яті.
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21.12.2024 10:50 Відповісти
У них передвиборча боротьба, хоч те що заявляє Пісторіус може й приємно для німецького вуха, але звучить як заохочення Х-уйла до подальшої агресії.
Але Німеччина надає нам ППО і інші ресурси, навіть якщо продовжить надавати допомогу на нинішньому рівні (разом з іншими країнами, що нам допомагають), ми втримаємо фронти до біологічної смерті Х-уйла чи краху мордорської економіки, але не можемо дозволити собі таку розкіш, як втрата німецької підтримки, тим більше у Німеччині є політичні сили які цього прагнуть - Альтернатива, Вагенкнехтиха зі своїм лайном, комуністи і це не всі,
Інша річ, що чим довше триває війна, тим більше занепадатиме добробут не лише Москальщини, але й України, але в України немає іншого виходи, ніж захищати свою свободу.
По іншому вже було - пограбували, мільйони виморили голодоморами, мільйони повбивали і заслали у концтабори, при цьому пояснили, що це ж заради побудови комунізму.
А тепер вони прийшли "повторить", тільки комунізму вже не обіцяють.
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21.12.2024 10:57 Відповісти
Тобто,інакше кажучи,бунди збираються після війни українців контролювати і здійснювати над нами якісь поліцейські функції??
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21.12.2024 11:38 Відповісти
тільки цього і чекає хуцло кремлівське, щоб були миротворчі війська,які будуть охороняти йому "кордон" захоплених територій
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21.12.2024 11:47 Відповісти
А якщо війна закінчиться так, що укранців загребуть у лави россійської армії і вони будуть на території Німеччини? Пісторіус таке не разглядає? А даремно. "Можуть повторить". Обіцяють давно. Що робити будуть німці і Пісторіус? Капітулювати - 100%.
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21.12.2024 12:15 Відповісти
А після перемоги України, ви тут і на йух не потрібні. Бо коли до влади прийде справжній През, то основна увага буде звернута не на асфальтні дороги, хоча це теж потрібно, а на розробку новітньої зброї. Бо поки поряд існує мухосранське болото, разом з їх союзниками -**********, небезпека для нашої країни буде завжди.
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21.12.2024 13:46 Відповісти
А коли закінчиться війна, то на хер ви нам потрібні
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21.12.2024 14:13 Відповісти
Після нашої Перемоги❤️🇺🇦❤️ нам фріци і не потрібні, як і зараз🤣🤣🤣🤡🇩🇪🤡
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22.12.2024 09:51 Відповісти
 
 