Умєров та Остін провели розмову: йшлося про ситуацію на фронті, допомогу та підготовку до засідання "Рамштайну"

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову 20 грудня.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністри обговорили ситуацію на фронті в Україні та безпекову допомогу від США.

"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні спілкувався з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій та допомогу США в галузі безпеки Україні",- йдеться у заяві Пентагону.

Окрім цього, міністри обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на початку нового року.

Раніше повідомлялося, що Умєров провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес. Йшлося про допомогу Україні.

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