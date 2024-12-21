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Умєров та Остін провели розмову: йшлося про ситуацію на фронті, допомогу та підготовку до засідання "Рамштайну"

Остін і Умєров провели розмову

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову 20 грудня.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністри обговорили ситуацію на фронті в Україні та безпекову допомогу від США. 

"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні спілкувався з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій та допомогу США в галузі безпеки Україні",- йдеться у заяві Пентагону.

Окрім цього, міністри  обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на початку нового року.

Раніше повідомлялося, що Умєров провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес. Йшлося про допомогу Україні.

Читайте також: Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в січні 2025 року

Автор: 

Пентагон (1426) США (22799) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (606) Рамштайн (153) війна в Україні (3858)


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а умєров і справді той, що кращє за резнікова?
коли мова йде за яйця по 17 чи за міни які вилітають під ноги міноментникам, а то зовсім на те літалово хтостовим оперенієм забили?
то тут є над чим поміркувати...
про не ******* вже мови і взагалі не йде...
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21.12.2024 04:50 Відповісти
Щоразу, коли бачу пику умєрова, виникає питання - хто вже отримав довічні терміни за махінації на оборонних закупівлях (по суті це мародерство) та масоване виробництво бракованих ***********? Досі ніхто?!? Нахіба нам тоді шарашкині контори "сбу", "дбр"?
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21.12.2024 09:13 Відповісти
Щоб на стугни і клістрони полювати на замовлення фсб.
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21.12.2024 09:59 Відповісти
"провели розмову" - Остін вже речі позабирав з державної служби, але продовжує допомагати підтримувати "зелених українських "говорунів" розмовами.А тим часом.Україна втрачає все нові і нові території.
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21.12.2024 09:16 Відповісти
Остін вже звик з покидьками зустрічатися.
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21.12.2024 09:40 Відповісти
самсоїд, за поставки неякісних *********** та мародерство на крові, повинен сидіти біля параші, а не подорожувати по світу за державні кошти. але конторі малька на це наплювати, їм головне виконувати вказівки антимайданного мусорка.
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21.12.2024 11:26 Відповісти
 
 