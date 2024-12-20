Умєров провів розмову з главою Міноборони Іспанії Роблес: обговорили постачання зброї та додаткові системи ППО

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес. Йшлося про допомогу Україні.

Про це повідомило Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, сторони обговорили ключові питання планування військової допомоги Україні на 2025 рік. Під час розмови детально розглянули графік постачання озброєння та техніки впродовж найближчих двох місяців.

Умєров запропонував іспанській стороні долучитися до оснащення нових бригад Збройних Сил України.

Окрім цього, очільник оборонного відомства подякував Іспанії за надані системи HAWK, які значно посилили нашу протиповітряну оборону, обговорили можливість додаткової допомоги для захисту українського неба.

"Окремо відзначив внесок Іспанії у підготовку українських військових, що є вагомим елементом нашої співпраці", - йдеться у повідомленні.

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Ще одне питання, яке порушили міністри - це перспективи залучення іспанських оборонних компаній до спільних проєктів в Україні.

Раніше повідомлялося, що міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна не постачає Україні таке озброєння, яке може досягати території Росії, однак Іспанія продовжує дотримуватися зобов'язань перед Києвом.

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