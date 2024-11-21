Іспанія не постачає Україні зброю, яка може досягати території Росії, - глава Міноборони Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна не постачає Україні таке озброєння, яке може досягати території Росії, однак Іспанія продовжує дотримуватися зобов'язань перед Києвом.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Razon.

Вона зазначила, що Іспанія не постачає ракети чи інші види озброєнь, які могли б бути використані для атак на територію РФ. Це відрізняє її підхід від Великої Британії та США, які дозволили застосування своїх ракет для таких ударів.

"Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації", - сказала вона.

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Водночас Роблес наголосила, що зобов'язання Іспанії перед Україною є "непохитними".

Як додає La Razon, міністерка хотіла дати зрозуміти, що Іспанія продовжує допомагати Україні, але в межах, які вона вважає прийнятними.

Раніше Роблес розповідала, що від осені 2022 року уже понад 5 тисяч українських військових пройшли навчання в Іспанії у межах місії ЄС. Глава Міноборони Іспанії висловила сподівання, що до кінця цього року ця цифра перевищить 6 тисяч навчених українських військових.

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