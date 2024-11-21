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Іспанія не постачає Україні зброю, яка може досягати території Росії, - глава Міноборони Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна не постачає Україні таке озброєння, яке може досягати території Росії, однак Іспанія продовжує дотримуватися зобов'язань перед Києвом.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Razon.

Вона зазначила, що Іспанія не постачає ракети чи інші види озброєнь, які могли б бути використані для атак на територію РФ. Це відрізняє її підхід від Великої Британії та США, які дозволили застосування своїх ракет для таких ударів.

"Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації", - сказала вона.

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Водночас Роблес наголосила, що зобов'язання Іспанії перед Україною є "непохитними".

Як додає La Razon, міністерка хотіла дати зрозуміти, що Іспанія продовжує допомагати Україні, але в межах, які вона вважає прийнятними.

Раніше Роблес розповідала, що від осені 2022 року уже понад 5 тисяч українських військових пройшли навчання в Іспанії у межах місії ЄС. Глава Міноборони Іспанії висловила сподівання, що до кінця цього року ця цифра перевищить 6 тисяч навчених українських військових.

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Автор: 

Іспанія (900) зброя (7439) Роблес Маргарита (17)


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Топ коментарі
+15
Сциканула тітонька...
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21.11.2024 18:50
+10
зараз найголовніше виправдатися перед кацапами на рахунок постачання зброї інадати їм точний перелік та кількість.
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21.11.2024 18:52
+8
Це тіпа, ми харошиє, це ганьба Іспанії, прав був один блогер, коли казав, що ви даже не підозрюєте як вони далеко від нас, по простому їм пох.ру на те що Україну вбивають.
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21.11.2024 18:51
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Сциканула тітонька...
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21.11.2024 18:50 Відповісти
Це тіпа, ми харошиє, це ганьба Іспанії, прав був один блогер, коли казав, що ви даже не підозрюєте як вони далеко від нас, по простому їм пох.ру на те що Україну вбивають.
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21.11.2024 18:51 Відповісти
зараз найголовніше виправдатися перед кацапами на рахунок постачання зброї інадати їм точний перелік та кількість.
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21.11.2024 18:52 Відповісти
Виглядає як жалюгідне виправдовування перед пуйлом, чого цей ман'як вбивця та міжнародний терорист й очикував.
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21.11.2024 18:59 Відповісти
Є такий славетний іспанскій ніж - наваха. Як раз для ближнього бою.
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21.11.2024 19:04 Відповісти
Іспанський сором
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21.11.2024 19:07 Відповісти
Одні обісралися.
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21.11.2024 19:10 Відповісти
Дякуємо за будь-яку.
Але як же принизливо виглядає для колишньої Армади.
В мене враження, що Трамп в перший день трахне власне південні країни НАТО.
Бо все, що вони хочуть - щоб їх захищали, але вони до того не вкладалися.
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21.11.2024 19:13 Відповісти
Тітка виправдовується перед
пуйлом...тепер зрозуміло - вони
всі бояться за свою шкуру....не
всі,але більшість з них
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21.11.2024 19:14 Відповісти
"розумниця" вже прикрила своїм погруддям свого Президента та короля.
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21.11.2024 19:34 Відповісти
обосрались после МБР...
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21.11.2024 20:16 Відповісти
шо ***** вже залякав? якщо ***** бачить заляканих то тим вже пізда
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21.11.2024 20:17 Відповісти
Соснула ***** путіну? Іспанію це не врятує - там стратегічні бази НАТО, Маргаритко...
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21.11.2024 20:40 Відповісти
Немає такої зброї, яку б ЗСУ не змогли перемістити на раисю!
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21.11.2024 22:00 Відповісти
Cabradeputa
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22.11.2024 07:51 Відповісти
 
 