Іспанія долучилася до IT-коаліції, - Міноборони

У межах зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналася до ІТ-коаліції.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції - чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначається, Іспанія стала вже 13 країною-партнером, що входить до спеціальної групи з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

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Довідка

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.