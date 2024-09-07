Испания присоединилась к IT-коалиции, - Минобороны

В рамках встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Испания подписала Декларацию о намерениях и таким образом присоединилась к ІТ-коалиции.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Правительству и народу Испании за системную поддержку Украины. Присоединение к IT-коалиции - отличная новость. Как и то, что все больше стран хотят помочь, чтобы Украина стала более технологичной и имела все возможности для развертывания любых цифровых решений, которые будут давать ощутимый результат в украинской армии", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как отмечается, Испания стала уже 13-й страной-партнером, входящей в специальную группу по поддержке Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности.

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Справка

ІТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее деятельность сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере IТ, связи и кибербезопасности. В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов более чем на 70 млн евро.