Испания передает Украине батарею ПВО HAWK, - глава Минобороны Роблес

Испания передаст Украине полную батарею системы противовоздушной обороны HAWK.

Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес на заседании "формата Рамштайн" в присутствии президента Украины, говорится на сайте Минобороны Испании, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес анонсировала безотлагательное предоставление полной батареи HAWK, включающей шесть пусковых установок, также предоставленных Испанией и уже расположенных в Польше", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Роблес рассказала о подготовке следующих партий помощи и проектах, которые начал испанский оборонпром в продолжение заключенного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией.

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Также она отметила, что Испания активизирует свое участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных.

Ранее Роблес рассказывала, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС. Глава Минобороны Испании выразила надежду, что до конца этого года эта цифра превысит 6 тысяч обученных украинских военных.

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