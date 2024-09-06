Іспанія передає Україні батарею ППО HAWK, - глава Міноборони Роблес

Іспанія передасть Україні повну батарею системи протиповітряної оборони HAWK.

Про це повідомила міністерка оборони Маргарита Роблес на засіданні "формату Рамштайн" у присутності президента України, йдеться на сайті Міноборони Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Роблес анонсувала невідкладне надання повної батареї HAWK, що включає шість пускових установок, також наданих Іспанією та вже розташованих у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Роблес розповіла про підготовку наступних партій допомоги та проєкти, які почав іспанський оборонпром у продовження укладеної угоди про безпекову співпрацю між Україною та Іспанією.

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Також вона зазначила, що Іспанія активізує свою участь у місії ЄС з підготовки українських військових.

Раніше Роблес розповідала, що від осені 2022 року уже понад 5 тисяч українських військових пройшли навчання в Іспанії у межах місії ЄС. Глава Міноборони Іспанії висловила сподівання, що до кінця цього року ця цифра перевищить 6 тисяч навчених українських військових.

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