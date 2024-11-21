Испания не поставляет Украине оружие, которое может достигать территории России, - глава Минобороны Роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна не поставляет Украине такое вооружение, которое может достигать территории России, однако Испания продолжает придерживаться обязательств перед Киевом.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Razon.

Она отметила, что Испания не поставляет ракеты или другие виды вооружений, которые могли бы быть использованы для атак на территорию РФ. Это отличает ее подход от Великобритании и США, которые позволили применение своих ракет для таких ударов.

"Оборудование, которое мы отправили, не касается такой ситуации", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испания передает Украине батарею ПВО HAWK, - глава Минобороны Роблес

В то же время Роблес подчеркнула, что обязательства Испании перед Украиной являются "непоколебимыми".

Как добавляет La Razon, министр хотела дать понять, что Испания продолжает помогать Украине, но в пределах, которые она считает приемлемыми.

Ранее Роблес рассказывала, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС. Глава Минобороны Испании выразила надежду, что до конца этого года эта цифра превысит 6 тысяч обученных украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания присоединилась к IT-коалиции, - Минобороны