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Испания не поставляет Украине оружие, которое может достигать территории России, - глава Минобороны Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна не поставляет Украине такое вооружение, которое может достигать территории России, однако Испания продолжает придерживаться обязательств перед Киевом.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Razon.

Она отметила, что Испания не поставляет ракеты или другие виды вооружений, которые могли бы быть использованы для атак на территорию РФ. Это отличает ее подход от Великобритании и США, которые позволили применение своих ракет для таких ударов.

"Оборудование, которое мы отправили, не касается такой ситуации", - сказала она.

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В то же время Роблес подчеркнула, что обязательства Испании перед Украиной являются "непоколебимыми".

Как добавляет La Razon, министр хотела дать понять, что Испания продолжает помогать Украине, но в пределах, которые она считает приемлемыми.

Ранее Роблес рассказывала, что с осени 2022 года уже более 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании в рамках миссии ЕС. Глава Минобороны Испании выразила надежду, что до конца этого года эта цифра превысит 6 тысяч обученных украинских военных.

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Автор: 

Испания (860) оружие (10213) Роблес Маргарита (13)


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Топ комментарии
+15
Сциканула тітонька...
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21.11.2024 18:50
+10
зараз найголовніше виправдатися перед кацапами на рахунок постачання зброї інадати їм точний перелік та кількість.
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21.11.2024 18:52
+8
Це тіпа, ми харошиє, це ганьба Іспанії, прав був один блогер, коли казав, що ви даже не підозрюєте як вони далеко від нас, по простому їм пох.ру на те що Україну вбивають.
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21.11.2024 18:51
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Сциканула тітонька...
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21.11.2024 18:50 Ответить
Це тіпа, ми харошиє, це ганьба Іспанії, прав був один блогер, коли казав, що ви даже не підозрюєте як вони далеко від нас, по простому їм пох.ру на те що Україну вбивають.
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21.11.2024 18:51 Ответить
зараз найголовніше виправдатися перед кацапами на рахунок постачання зброї інадати їм точний перелік та кількість.
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21.11.2024 18:52 Ответить
Виглядає як жалюгідне виправдовування перед пуйлом, чого цей ман'як вбивця та міжнародний терорист й очикував.
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21.11.2024 18:59 Ответить
Є такий славетний іспанскій ніж - наваха. Як раз для ближнього бою.
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21.11.2024 19:04 Ответить
Іспанський сором
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21.11.2024 19:07 Ответить
Одні обісралися.
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21.11.2024 19:10 Ответить
Дякуємо за будь-яку.
Але як же принизливо виглядає для колишньої Армади.
В мене враження, що Трамп в перший день трахне власне південні країни НАТО.
Бо все, що вони хочуть - щоб їх захищали, але вони до того не вкладалися.
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21.11.2024 19:13 Ответить
Тітка виправдовується перед
пуйлом...тепер зрозуміло - вони
всі бояться за свою шкуру....не
всі,але більшість з них
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21.11.2024 19:14 Ответить
"розумниця" вже прикрила своїм погруддям свого Президента та короля.
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21.11.2024 19:34 Ответить
обосрались после МБР...
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21.11.2024 20:16 Ответить
шо ***** вже залякав? якщо ***** бачить заляканих то тим вже пізда
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21.11.2024 20:17 Ответить
Соснула ***** путіну? Іспанію це не врятує - там стратегічні бази НАТО, Маргаритко...
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21.11.2024 20:40 Ответить
Немає такої зброї, яку б ЗСУ не змогли перемістити на раисю!
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21.11.2024 22:00 Ответить
Cabradeputa
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22.11.2024 07:51 Ответить
 
 