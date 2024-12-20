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Новини Війна
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Санчес про відправлення військових Іспанії до України: ми не розглядаємо розміщення наших військ на українській території

Санчес про миротворців для України

Влада Іспанії не планує відправлення своїх військових на територію України.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

У Санчеса поцікавилися, чи підтримає Іспанія миротворчу місію для України після досягнення миру.

"Ми не розглядаємо розміщення іспанських військ на українській землі",- відповів глава уряду Іспанії. 

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також: Нині розгортання миротворчих сил в Україні не може бути предметом "розумного обговорення", - Шольц

Автор: 

Іспанія (900) миротворці (832) Санчес Педро (57) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+4
А влада Кацапстану розглядає плани розміщення своїх окупаційних військ на теренах Іспанії.
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20.12.2024 21:30
+4
Ви тут и нахер не всрались.
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20.12.2024 21:37
+2
Да не рассматриваете , но ускоглазая мразь зашла за Россию , ни кого не спрашивая, хватит **** деликатности , ни кто на Карриду не рассчитывал , можно было не отвечать больше было бы уважения чем печали.. Путин это ***** которое нет понятий чести совести , только ненависть к Украине, войдя союзникам на территорию Украины его не на каплю не смутит.. Руки по локоть в крови , он вошел в кураж, и Украине нужна сильная броня защита и помощь союзника остановить эту мразь.
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20.12.2024 22:25
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А влада Кацапстану розглядає плани розміщення своїх окупаційних військ на теренах Іспанії.
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20.12.2024 21:30 Відповісти
Ви тут и нахер не всрались.
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20.12.2024 21:37 Відповісти
,,Не по Хуану самбрєро ! "
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20.12.2024 21:44 Відповісти
як в тому анекдоті
_-сідай синку, і так виджу шо ти не москаль "
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20.12.2024 21:53 Відповісти
Та твою ж мать, то плани перемоги, то формули миру, тепер розміщення миротворців. Може досить окозамилюванням займатися, що хайло вже йде на переговори, чи закінчилася війна??? Це тіпа всі працюють , незрозуміло що обговорюють. Формулу миру вже в моску довезли?? Прочитав? І?? Тут луплять , а там нас за дурнів сприймають обсуждаки.
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20.12.2024 21:54 Відповісти
Так ми вас і не чекаємо, від вас толку як від віслюка Санчо-Пансе.
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20.12.2024 22:07 Відповісти
Да не рассматриваете , но ускоглазая мразь зашла за Россию , ни кого не спрашивая, хватит **** деликатности , ни кто на Карриду не рассчитывал , можно было не отвечать больше было бы уважения чем печали.. Путин это ***** которое нет понятий чести совести , только ненависть к Украине, войдя союзникам на территорию Украины его не на каплю не смутит.. Руки по локоть в крови , он вошел в кураж, и Украине нужна сильная броня защита и помощь союзника остановить эту мразь.
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20.12.2024 22:25 Відповісти
Санчес до речі смердючий лівак соціаліст недобиток, мій прадід завжди казав хороший лівак це мертвий лівак. Немає на Санчеса Франко
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20.12.2024 22:35 Відповісти
С быками испанцы конечно повоевать мастера, и помидорами кидаться с балконов тоже. Ну ещё ацтеков коняками пугать могли---это да. А что серьёзней---та врядли. Обойдёмся без тореадоров.
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20.12.2024 22:42 Відповісти
Ну не зовсім, під час конкісти арабів з Піріней вигнали.
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20.12.2024 22:51 Відповісти
Та арабы сами ушли почти, перспектив просто не было у арабов. Одно время часто был в Испании, давно правда. В портах. Малага, Валенсия, Кадис, Барселона, Сантандер, Виго, Сеута, Пальма де Мальорка, Канары, Ла Корунья. Пасслайнеры ЧМП. Шумливые, карманники, лентяи, девки так себе, но чисто, рыбы, вина валом. Архитектура конечно великолепна. По посещению туристов на 2 месте в мире и давно, первое у Франции, потом греки. Примерно 60 мил в год гостей. Даже по 100 евро потраченых в стране, хороший довесок в бюджет. Жарко правда сильно. Нравилось гулять в портах по Атлантическому побережью. Живут хорошо. Наверно угадали когда то как надо.
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20.12.2024 23:07 Відповісти
Заздрю, я тільки був в їх колишній колонії. Там трохи навчився абле іспньол.
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20.12.2024 23:12 Відповісти
Знакомые тоже места, в кругосветках было в расписании заходы. Гавана, Монтевидео, Вальпараисо, о. Пасхи, Сант Яго, Аргентина. Мексика. Панама---в смысле через панамский канал. Ладно---а то понесло на старости лет.
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20.12.2024 23:23 Відповісти
На красную тряпку ни кто не рассчитывал, ответ бумерангом..
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20.12.2024 22:59 Відповісти
Дон Кіхоти явно перевелись в Іспанії, залишились одні боягузливі Санчо-панси
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20.12.2024 23:26 Відповісти
 
 