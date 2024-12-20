Санчес про відправлення військових Іспанії до України: ми не розглядаємо розміщення наших військ на українській території

Влада Іспанії не планує відправлення своїх військових на територію України.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

У Санчеса поцікавилися, чи підтримає Іспанія миротворчу місію для України після досягнення миру.

"Ми не розглядаємо розміщення іспанських військ на українській землі",- відповів глава уряду Іспанії.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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