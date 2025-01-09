РФ не має всіх переваг в Україні, Київ продовжує нарощувати свій потенціал, - Остін

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Росія стикається зі зростаючою кількістю проблем в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", - сказав Остін.

За словами глави Пентагону, це міркування враховуватися в будь-якому прагненні до припинення вогню, яке може здійснити нова адміністрація Дональда Трампа.

Також він зазначив, що росіяни "також не позбавлені викликів".

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"Вони поїхали до КНДР, Ірану, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей", - пояснив шеф Пентагону.

Водночас Україна продовжує нарощувати свій потенціал, додав він.

Окупація територій України потребуватиме значних ресурсів навіть після припинення вогню, зазначив Остін. Тому "Росії доведеться інвестувати багато сухопутних сил, щоб утримати її".

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