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Новини
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РФ не має всіх переваг в Україні, Київ продовжує нарощувати свій потенціал, - Остін

РФ потрібно буде багато військ, щоб втримати окуповані території

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Росія стикається зі зростаючою кількістю проблем в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", - сказав Остін.

За словами глави Пентагону, це міркування враховуватися в будь-якому прагненні до припинення вогню, яке може здійснити нова адміністрація Дональда Трампа.

Також він зазначив, що росіяни "також не позбавлені викликів".

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"Вони поїхали до КНДР, Ірану, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей", - пояснив шеф Пентагону.

Водночас Україна продовжує нарощувати свій потенціал, додав він.

Окупація територій України потребуватиме значних ресурсів навіть після припинення вогню, зазначив Остін. Тому "Росії доведеться інвестувати багато сухопутних сил, щоб утримати її".

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Автор: 

росія (65379) Остін Ллойд (521) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+6
Це у нього просто "зробити гарну пику за два тижня до звільнення".
Говорильня ні о чому.
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09.01.2025 09:37
+4
Черговий дед вирішив піз...ти щось перед відставкою
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09.01.2025 10:00
+1
Сотні тисяч українців героїчно воюють, інакше ви б пане вже шукали шляхи з Польші десь в Бельгію.
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09.01.2025 09:42
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Сотні тисяч українців героїчно воюють, інакше ви б пане вже шукали шляхи з Польші десь в Бельгію.
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09.01.2025 09:42 Відповісти
та ладно. уже в межах перемир'я, оп-а і його зєля готові будуть поставляти зерно та олію з маслом голодаючим мальчікам поволжжя. та й поліцією своєю завжди підсобить. одно ж дєло дєлають!
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09.01.2025 09:29 Відповісти
Це у нього просто "зробити гарну пику за два тижня до звільнення".
Говорильня ні о чому.
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09.01.2025 09:37 Відповісти
Американці ******* потужні промови, но США більше не контролюють цю війну, тому просять мобілізувати 18 річних.
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09.01.2025 09:59 Відповісти
Черговий дед вирішив піз...ти щось перед відставкою
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09.01.2025 10:00 Відповісти
Зараз приде молодий і конкретний трамп і как пабедит🤣
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09.01.2025 10:16 Відповісти
Заспокоїв нарешті... тепер буду спати спокійно.
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09.01.2025 10:48 Відповісти
В Запорожье люди погибают из-за обстрелов, дай ПВО
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09.01.2025 10:51 Відповісти
якщо б США у особі Байдена, його адміністрації, Остіна і інш. дійсно бажали, щоб Україна нарощувала свій потенціал, то все, що обіцяли видавали би, а не цідили по краплинам, а потім зовсім переставали поставки. СВО можно було б вже закінчити. Але ж Байден і його радники дуже переживають, щоб росія не програла і путін не отримав удар по своєму реноме. А українці нехай мруть.
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09.01.2025 13:04 Відповісти
Дядя, ти припух? А захоплені ворогом території і люди - це по твоєму, фігня якась?! Який "потенціал" - в нас бусифікують бомжів, які потім просто тікають з позицій. Елітна бригада, яку готували у Франції - ноги зробила. Іди вже на пенсію, казкар.
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09.01.2025 13:36 Відповісти
 
 