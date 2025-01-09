Державний бюджет України торік недоотримав 61 мільярд від ПДВ, – Forbes

За підсумком минулого року річний план збору податку на додану вартість виконано лише на 92%, що на 61 млрд грн менше запланованого. Загалом плани за більшістю ключових податків у 2024 році не було виконано.

Про це йдеться в розборі виконання держбюджету в 2024 році, передає Forbes Ukraine.

Як повідомляється, найбільший рівень невиконання річного плану зафіксовано для рентних платежів з видобутку корисних копалин. Недобір цього податку становив 12%, проте в грошовому вираженні відхилення становить 6 млрд грн.

В абсолютному вираженні найбільше недобрали ПДВ. Так, за ПДВ на імпортовані товари річний план недовиконано на 40 млрд грн (8%), для внутрішнього ПДВ – ще на 21 млрд грн (7%).

Через пізнє набуття чинності відповідного закону (грудень замість жовтня) відбувся недобір до загального фонду податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що становило 10 млрд грн, або 4% річного плану.

Перевиконання річного плану – на 31 млрд грн, або на 13%, – відбулося для податку на прибуток підприємств. Зазначається, що це стало можливим завдяки подовженню дії ставки податку 50% для банків.

Збір акцизного податку було перевиконано на 3%, або на 6 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила в другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме 8 млрд грн.

При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.

На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Згодом стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.