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Новини
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Максимальна допомога з безробіття в Україні зросла до 8 тисяч

Максимальна допомога з безробіття в Україні зросла до 8 тисяч

Державна служба зайнятості з 1 січня 2025 року переглянула розміри деяких виплат та компенсацій. Зокрема, максимальна допомога з безробіття зросла до 8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ДСЗ.

Зміни пов’язані зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, який з 1 січня 2025 року дорівнює 8 тис. грн.

Також зросли компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю: для осіб І групи – до 120 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат); для осіб ІІ групи – до 80 тис. грн (10 мінімальних заробітних плат).

Як зазначили у Держслужбі зайнятості, у 2024 році було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

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Нагадаємо, під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше 360 календарних днів.

Як повідомлялося, раніше директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповідала, що середній розмір допомоги з безробіття в Україні становить близько 4 тис. грн на місяць, а максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати.

Автор: 

безробіття (349) Держслужба зайнятості (96) компенсації (336)


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хммм.....
у нас є безробіття?
який притомний чоловік призовного віку, буде шукати роботу через державні богодільні?
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10.01.2025 10:42 Відповісти
Але напевно її можна збільшити через суд до 100-300 тисяч. Одна лише вимога - бути колишнім прокурором або суддею.
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10.01.2025 10:47 Відповісти
Ну а пенсії 2- 5 тисяч ,повний дибілізм.
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10.01.2025 10:48 Відповісти
передпенсийный вик - это сколько?... а если это 35 год страхового стажа???
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10.01.2025 10:58 Відповісти
Так наюха тоді працювати якщо зарплата мінімалка 8 т. і допомога по безробіттю теж 8 т.?
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10.01.2025 11:15 Відповісти
Максимальна. Тобто за ті 8 тисяч ще треба буде постаратись щоб отримати.
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10.01.2025 13:08 Відповісти
Ги-ги! А доцент в університеті отримує 10 тисяч. Зелений рай для ідіотів…
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10.01.2025 11:19 Відповісти
здається, пенсіонерам пора отримувати не пенсії, а допомоги по безробіттю
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10.01.2025 13:13 Відповісти

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