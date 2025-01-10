Максимальна допомога з безробіття в Україні зросла до 8 тисяч

Державна служба зайнятості з 1 січня 2025 року переглянула розміри деяких виплат та компенсацій. Зокрема, максимальна допомога з безробіття зросла до 8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ДСЗ.

Зміни пов’язані зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, який з 1 січня 2025 року дорівнює 8 тис. грн.

Також зросли компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю: для осіб І групи – до 120 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат); для осіб ІІ групи – до 80 тис. грн (10 мінімальних заробітних плат).

Як зазначили у Держслужбі зайнятості, у 2024 році було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

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Нагадаємо, під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше 360 календарних днів.

Як повідомлялося, раніше директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповідала, що середній розмір допомоги з безробіття в Україні становить близько 4 тис. грн на місяць, а максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати.