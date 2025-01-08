Підприємці торік отримали 320 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців

У 2024 році держава виплатила роботодавцям 320 млн грн компенсацій за працевлаштування 15 200 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що компенсації від уряду отримали понад 10 тисяч роботодавців. Майже 600 працевлаштованих переселенців – люди з інвалідністю.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували роботодавці у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

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Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з переселенцем та подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.