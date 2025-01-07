БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 021 3

Програма субсидій на оренду житла для переселенців запрацює з 29 січня

Програма субсидій на оренду житла для переселенців запрацює з 29 січня

В Україні з 29 січня цього року запускається програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачає часткову компенсацію оплати оренди житла, допомагаючи тим, хто опинився в складних життєвих умовах.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Отримати субсидію зможуть переселенці, які проживають у Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, якщо витрати на оренду перевищують 20% сумарного доходу сім’ї або особи.

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням:

  • рівня доходів родини;
  • кількості членів родини;
  • вартості оренди житла.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи Центру надання адміністративних послуг, а також надати офіційний договір оренди житла.

Субсидія на оренду житла не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев'яти областях.

За даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей. Утім, соціальні виплати після зміни правил отримують лише 1,5 млн із них.

Автор: 

оренда (387) житло (580) субсидія (611) переселенці (462)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БРЕД!
показати весь коментар
07.01.2025 19:19 Відповісти
Які до дупи субсидії коли у нас повно прокурорів -інвалідів та треба годувать Сірію і Лівію та ще купа сиріток всяких в Верховній Зраді та у владних кабінетах та жОПА президента ніяк не наситится сотні міліонів долярів.Треба паски наріду затянуть та гайда податки та штрафи піднять щоб знали де таке житіє..битіє пси ви смердячі.73% було в 19 році а в 29 році лишиться 7,3 % тих хто виживе.
показати весь коментар
07.01.2025 19:26 Відповісти
Тобто, якщо люди переїхали до Полтавської області і далі - то їм дулю? Хіба що з маком..
показати весь коментар
08.01.2025 01:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 