Програма субсидій на оренду житла для переселенців запрацює з 29 січня

В Україні з 29 січня цього року запускається програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачає часткову компенсацію оплати оренди житла, допомагаючи тим, хто опинився в складних життєвих умовах.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Отримати субсидію зможуть переселенці, які проживають у Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, якщо витрати на оренду перевищують 20% сумарного доходу сім’ї або особи.

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням:

рівня доходів родини;

кількості членів родини;

вартості оренди житла.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи Центру надання адміністративних послуг, а також надати офіційний договір оренди житла.

Субсидія на оренду житла не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев'яти областях.

За даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей. Утім, соціальні виплати після зміни правил отримують лише 1,5 млн із них.