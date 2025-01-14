Зеленський розблокував отримання грошей для клієнтів підсанкційного "Фрідом Фінанс Україна"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завдяки указу президента України отримала необхідні повноваження для можливості повернення заблокованих активів клієнтів компанії "Фрідом Фінанс Україна".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з указом президента № 24/2025, за рішенням Ради нацбезпеки та оборони були внесені зміни до санкцій щодо компанії. Зокрема, у пункті щодо блокування активів тепер міститься виняток для клієнтів та депонентів підсанкційної особи. Також скасовано заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.

У НКЦПФР наголосили, що активно працювали над розв’язанням проблеми ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" разом із іншими інституціями.

Наразі вже введено тимчасового керівника виконавчого органу, який провів ефективний аудит діяльності товариства. Також сформовано чіткий перелік клієнтів та їхніх активів.

Наступним етапом стане перевірка клієнтів товариства на предмет зв’язків із підсанкційними особами та країною-агресором.

"Найближчим часом НКЦПФР доопрацює та оприлюднить своє рішення, яке визначить перелік та порядок дій для тимчасового адміністратора, стейкхолдерів і клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Подальші кроки будуть реалізовані після успішного завершення зазначеної перевірки", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення РНБО про санкції щодо 1374 юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

У день ухвалення указу Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Нині він є громадянином Казахстану.

9 листопада НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Відповідно, всі активи компанії та клієнтів наразі заблоковані РНБО. Загалом йдеться про 12 800 рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн.

Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснював операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ.

За підсумками січня 2022 року російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис.

В Україні Freedom Holding Corp. був представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна"/ Freedom Holding Corp. також з 2020 року була найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої.